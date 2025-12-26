Descubren antiguo calendario solar tallado en piedra en el desierto de Sonora

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron un hallazgo arqueológico de gran relevancia en el corazón del desierto de Sonora: un antiguo calendario de horizonte grabado en piedra.

DETALLES DEL HALLAZGO ARQUEOLÓGICO EN SONORA

Este hallazgo es considerado un sofisticado instrumento astronómico que registra el movimiento anual del Sol y refleja el profundo conocimiento del universo que poseían las culturas prehispánicas del noroeste de México.

El descubrimiento fue realizado en el sitio arqueológico La Proveedora, ubicado en el municipio de Caborca, Sonora. Se trata de un grabado tallado sobre una roca de basalto que podría tener miles de años de antigüedad.

De acuerdo con la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, el antiguo calendario habría sido elaborado por la llamada Cultura Trincheras, sociedad agrícola sedentaria que habitó la región entre los años 200 y 1450 de nuestra era.

El calendario de horizonte es una roca de aproximadamente 1.20 por 2 metros, situada a unos 35 metros de altura respecto a la planicie.

Presenta una serie de círculos grabados en su parte este, así como un diseño superior geométrico que, según los investigadores, representa una forma simbólica de dividir el mundo en estaciones, un patrón identificado en otros sitios de la región.

Las investigaciones están encabezadas por César Villalobos Acosta, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, quien explicó que el funcionamiento del calendario está directamente relacionado con la observación del amanecer.

Al situarse frente a la piedra y mirar hacia el horizonte del lado este, es posible observar cómo el Sol se desplaza a lo largo del año entre dos extremos: los solsticios de verano e invierno.

FUNCIÓN Y SIGNIFICADO DEL CALENDARIO SOLAR

Asimismo, el grabado marca el punto central por donde el Sol pasa dos veces al año durante los equinoccios.

Este instrumento no solo cumplía una función astronómica, sino que era clave para la vida cotidiana de las antiguas comunidades del desierto.

Permitía medir el tiempo, organizar los ciclos de siembra y cosecha, anticipar la llegada de las lluvias, escasas pero vitales, y establecer rituales y formas de organización social.

"Mi propuesta es que a partir de esta piedra se fijan los rituales de organización de la sociedad y cómo transcurre la vida entre esos extremos para los grupos prehispánicos del noroeste del actual estado de Sonora", señaló Villalobos.

El especialista adelantó que, junto con el Instituto de Geología de la UNAM, se realizará un análisis detallado de la roca para determinar con mayor precisión la fecha en la que fue elaborado el presunto calendario solar.

El hallazgo confirma que los antiguos habitantes del desierto de Sonora poseían un nivel de conocimiento técnico y astronómico comparable al de otras grandes civilizaciones mesoamericanas.