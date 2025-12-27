  • 24° C
Sonora

Continúa audiencia del caso Waldo´s

Inició el 24 de diciembre

Dic. 27, 2025
Continúa audiencia del caso Waldo´s

Ayer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continuó con la audiencia de las personas implicadas en el caso de la explosión de Waldo's, la cual inició el 24 de diciembre.

La información sobre los involucrados salió casi dos meses después de la tragedia en la tienda ubicada en Hermosillo, donde fallecieron 24 personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas.

La FGJES informó que esta audiencia se deriva de los hechos investigados por el siniestro ocurrido el 1 de noviembre en el establecimiento comercial Waldo's, ubicado en la colonia Centro de Hermosillo, y que fueron libradas 25 órdenes de aprehensión por un juez penal.

Hasta el cierre de edición, la Fiscalía no había brindado ningún detalle o dato adicional sobre lo que estaba ocurriendo en dicha audiencia, quién estaba compareciendo o cómo se estaba llevando a cabo el proceso.

Esta audiencia, que se llevó a cabo en la capital del Estado, es de formulación de imputación a la persona moral ante un juez oral penal, donde los citatorios corrieron a cargo del órgano jurisdiccional, mientras que la Fiscalía de Sonora brindó orientación a las víctimas para su debida atención y acompañamiento.

Lo último que informó la FGJES de manera oficial, fue que se cumplieron 7 órdenes de aprehensión, para las cuales se autorizaron cateos judiciales

Brayam Chávez
Brayam Chávez


