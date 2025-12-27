Clima en Sonora hoy 27 de diciembre: Se vienen dos nuevos frentes fríos al Estado

Durante este sábado 27 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de Conagua, prevé un ambiente más fresco en comparación con jornadas previas, con cielos de despejados a parcialmente nublados en Sonora.
En zonas montañosas persistirá un ambiente frío a muy frío durante la madrugada y noche, mientras que en regiones costeras y del centro del estado las temperaturas serán más templadas durante el día, pero con noches frescas.
PRONÓSTICOS PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA HOY SÁBADO 27 DE DICIEMBRE
HERMOSILLO
- Se espera una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 24 °C. El ambiente será templado durante el día y fresco por la mañana y noche. La humedad relativa oscilará entre 45 y 55 por ciento. Los vientos se presentarán de 15 a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h. Cielo mayormente despejado, sin probabilidad significativa de lluvia.
CIUDAD OBREGÓN
- La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 14 °C, con una máxima cercana a los 25 °C. La humedad será moderada, entre 55 y 65 por ciento. Se esperan vientos de 15 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h.
- El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias aisladas.
NOGALES
- En esta región se prevé una de las condiciones más frías del estado. La temperatura mínima podría descender hasta los 4 °C, mientras que la máxima alcanzará alrededor de 16 °C. La humedad relativa será de 60 a 70 por ciento.
- Los vientos serán de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían superar los 55 km/h. Existe probabilidad de lluvias ligeras e intermitentes.
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Se pronostica una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 20 °C. La humedad se mantendrá baja a moderada, entre 40 y 50 por ciento. Los vientos serán de 20 a 30 km/h, con rachas cercanas a los 55 km/h. Cielo mayormente despejado, sin lluvias relevantes.
NAVOJOA
- La temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 26 °C. La humedad relativa rondará entre 60 y 70 por ciento. Se esperan vientos de 15 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Cielos parcialmente nublados, sin precipitaciones significativas.
AGUA PRIETA
- Se prevé una mínima de 5 °C y una máxima de 17 °C. La humedad será de 55 a 65 por ciento. Los vientos se presentarán de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h. Probabilidad de lluvias ligeras.
GUAYMAS
- La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima de 24 °C. La humedad relativa se mantendrá entre 55 y 65 por ciento. Vientos de 15 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h. Cielo parcialmente despejado, sin lluvias importantes.
En general, este día estará marcado por un ambiente más fresco en gran parte de Sonora, con especial atención al norte y noroeste del estado por la presencia de lluvias ligeras y vientos más intensos, condiciones que podrían intensificarse hacia el cierre del año con el ingreso de un nuevo frente frío.