Clima en Sonora hoy 27 de diciembre: Se vienen dos nuevos frentes fríos al Estado

Durante este sábado 27 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de Conagua, prevé un ambiente más fresco en comparación con jornadas previas, con cielos de despejados a parcialmente nublados en Sonora.

En zonas montañosas persistirá un ambiente frío a muy frío durante la madrugada y noche, mientras que en regiones costeras y del centro del estado las temperaturas serán más templadas durante el día, pero con noches frescas.

PRONÓSTICOS PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA HOY SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

HERMOSILLO

Se espera una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 24 °C. El ambiente será templado durante el día y fresco por la mañana y noche. La humedad relativa oscilará entre 45 y 55 por ciento. Los vientos se presentarán de 15 a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h. Cielo mayormente despejado, sin probabilidad significativa de lluvia.

CIUDAD OBREGÓN

La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 14 °C, con una máxima cercana a los 25 °C. La humedad será moderada, entre 55 y 65 por ciento. Se esperan vientos de 15 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias aisladas.

NOGALES

En esta región se prevé una de las condiciones más frías del estado. La temperatura mínima podría descender hasta los 4 °C, mientras que la máxima alcanzará alrededor de 16 °C. La humedad relativa será de 60 a 70 por ciento.

Los vientos serán de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían superar los 55 km/h. Existe probabilidad de lluvias ligeras e intermitentes.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Se pronostica una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 20 °C. La humedad se mantendrá baja a moderada, entre 40 y 50 por ciento. Los vientos serán de 20 a 30 km/h, con rachas cercanas a los 55 km/h. Cielo mayormente despejado, sin lluvias relevantes.

NAVOJOA

La temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 26 °C. La humedad relativa rondará entre 60 y 70 por ciento. Se esperan vientos de 15 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Cielos parcialmente nublados, sin precipitaciones significativas.

AGUA PRIETA

Se prevé una mínima de 5 °C y una máxima de 17 °C. La humedad será de 55 a 65 por ciento. Los vientos se presentarán de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h. Probabilidad de lluvias ligeras.

GUAYMAS

La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima de 24 °C. La humedad relativa se mantendrá entre 55 y 65 por ciento. Vientos de 15 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h. Cielo parcialmente despejado, sin lluvias importantes.

En general, este día estará marcado por un ambiente más fresco en gran parte de Sonora, con especial atención al norte y noroeste del estado por la presencia de lluvias ligeras y vientos más intensos, condiciones que podrían intensificarse hacia el cierre del año con el ingreso de un nuevo frente frío.