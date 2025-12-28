  • 24° C
Sonora

En 2025 la tortilla subió más de dos pesos en su precio por kilogramo

En 2024 cerró con un costo de 28.33 pesos en tortillerías

Dic. 28, 2025
Para el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, Cajeme es una referencia para el comportamiento de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros que se comercializan al sur del Estado
A un par de días de cerrar el año, la tortilla, un alimento de la canasta básica para los hogares mexicanos, reflejó un aumento en su costo por kilogramo a lo largo de 2025, el cual es 2.34 pesos en tortillerías, para el municipio de Cajeme, de acuerdo al acuerdo al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

Este sistema que pertenece a la secretaría de economía del gobierno federal, promedia los costos a nivel estatal basados en un estudio de tres puntos considerados importantes para el Estado, que son Cajeme en el sur, Hermosillo en el centro, Nogales y San Luis Río Colorado en el norte de Sonora.

De acuerdo Sniim, inicio de este año en Cajeme, el producto en venta en tortillería era de 28.33 pesos y actualmente se puede adquirir por un costo de 30. 67 pesos, reflejando un aumento de 2.34 pesos de enero a la fecha.

Pero en el caso de las tiendas de autoservicio, no hubo un aumento en la venta de tortilla, por el contrario, en enero se podía adquirir en 15.63 pesos, y a escasos días de concluir el año, las familias pueden consumir el producto por 14.43 pesos por kilo.

En la capital del Estado, se observa en el tabulador del SNIIM, que en tortillerías pasó de 31 pesos a 31.67 pesos, mientras que en tiendas de autoservicio se registró un costo de 14.50 a 14.67 pesos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó un estudio en 2024 para conocer la cantidad de tortillas que consumen los mexicanos, obteniendo como resultado que son alrededor de 75 kilos por persona sin importar el género, es decir, por igual hombres o mujeres. 

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

