Clima en Sonora hoy 28 de diciembre: Fin de semana con temperaturas cálidas

Este domingo, gran parte de Sonora registrará condiciones estables y agradables durante el día, con temperaturas templadas a cálidas por la tarde y descensos frescos al anochecer. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con nublados ocasionales en algunas regiones y vientos moderados, sin lluvias significativas para la mayor parte del estado.

CIUDAD OBREGÓN

Durante la mañana se espera cielo mayormente soleado, con temperaturas que iniciarán cerca de los 18 °C y ascenderán gradualmente hasta los 30 °C en las primeras horas de la tarde. Hacia la noche, el ambiente descenderá nuevamente a valores de entre 17 y 18 °C. El día se mantendrá estable y seco, sin probabilidad de lluvias, con condiciones mayormente despejadas y ocasional nubosidad a partir del anochecer.

NOGALES

Se prevé una de las mañanas más frías del estado, con temperaturas cercanas a los 3 °C y máximas hacia la tarde alrededor de los 15 °C. El ambiente se mantendrá fresco la mayor parte del día, con periodos de viento moderado y posibilidad baja de precipitaciones aisladas, principalmente en zonas altas.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Las temperaturas oscilarán entre 6 °C en la madrugada y 19 °C durante el día. El cielo permanecerá despejado y la sensación térmica será fresca, acompañada de vientos ligeros a moderados. No se esperan lluvias relevantes.

NAVOJOA

En esta región el ambiente será templado a cálido por la tarde, con mínimos cercanos a los 14 °C y máximas de alrededor de 27 °C. El cielo se mantendrá parcialmente despejado y la humedad será moderada, sin lluvias significativas durante el día.

AGUA PRIETA

Se esperan temperaturas bajas por la mañana, cercanas a los 4 °C, con máximas de 17 °C en el transcurso del día. El cielo presentará intervalos nubosos y vientos moderados, con ligera probabilidad de lluvias aisladas en ciertas zonas.

GUAYMAS

El puerto tendrá condiciones templadas y agradables, con temperaturas entre 15 °C y 24 °C. Se mantendrá cielo parcialmente despejado, humedad moderada y vientos ligeros. No se prevén precipitaciones importantes.

El clima en Sonora se mantendrá fresco en municipios del norte y noroeste, y templado en el centro y sur. No se anticipan lluvias significativas, aunque en zonas serranas y fronterizas podrían presentarse ligeras precipitaciones aisladas y vientos moderados. Las condiciones estables se mantendrán en el corto plazo.

El último fin de semana del año se perfila con temperaturas mayormente agradables en Sonora y ligeros contrastes entre el norte más frío y el sur cálido. Se recomienda mantenerse atento a los próximos avisos meteorológicos, ya que el ingreso de nuevos sistemas frontales podría modificar el panorama al inicio del nuevo año.