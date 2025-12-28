  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy 28 de diciembre: Fin de semana con temperaturas cálidas

Se prevén días con clima templado y cielos tranquilos, mientras que al inicio del día y al anochecer se sentirá un ligero descenso en el ambiente

Dic. 28, 2025
Ambiente cálido durante el día y cielos despejados marcarán el clima en Sonora este fin de semana
Ambiente cálido durante el día y cielos despejados marcarán el clima en Sonora este fin de semana

Este domingo, gran parte de Sonora registrará condiciones estables y agradables durante el día, con temperaturas templadas a cálidas por la tarde y descensos frescos al anochecer. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con nublados ocasionales en algunas regiones y vientos moderados, sin lluvias significativas para la mayor parte del estado.

CIUDAD OBREGÓN

Durante la mañana se espera cielo mayormente soleado, con temperaturas que iniciarán cerca de los 18 °C y ascenderán gradualmente hasta los 30 °C en las primeras horas de la tarde. Hacia la noche, el ambiente descenderá nuevamente a valores de entre 17 y 18 °C. El día se mantendrá estable y seco, sin probabilidad de lluvias, con condiciones mayormente despejadas y ocasional nubosidad a partir del anochecer.

NOGALES

Se prevé una de las mañanas más frías del estado, con temperaturas cercanas a los 3 °C y máximas hacia la tarde alrededor de los 15 °C. El ambiente se mantendrá fresco la mayor parte del día, con periodos de viento moderado y posibilidad baja de precipitaciones aisladas, principalmente en zonas altas.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Las temperaturas oscilarán entre 6 °C en la madrugada y 19 °C durante el día. El cielo permanecerá despejado y la sensación térmica será fresca, acompañada de vientos ligeros a moderados. No se esperan lluvias relevantes.

NAVOJOA

En esta región el ambiente será templado a cálido por la tarde, con mínimos cercanos a los 14 °C y máximas de alrededor de 27 °C. El cielo se mantendrá parcialmente despejado y la humedad será moderada, sin lluvias significativas durante el día.

AGUA PRIETA

Se esperan temperaturas bajas por la mañana, cercanas a los 4 °C, con máximas de 17 °C en el transcurso del día. El cielo presentará intervalos nubosos y vientos moderados, con ligera probabilidad de lluvias aisladas en ciertas zonas.

GUAYMAS

El puerto tendrá condiciones templadas y agradables, con temperaturas entre 15 °C y 24 °C. Se mantendrá cielo parcialmente despejado, humedad moderada y vientos ligeros. No se prevén precipitaciones importantes.

El clima en Sonora se mantendrá fresco en municipios del norte y noroeste, y templado en el centro y sur. No se anticipan lluvias significativas, aunque en zonas serranas y fronterizas podrían presentarse ligeras precipitaciones aisladas y vientos moderados. Las condiciones estables se mantendrán en el corto plazo.

El último fin de semana del año se perfila con temperaturas mayormente agradables en Sonora y ligeros contrastes entre el norte más frío y el sur cálido. Se recomienda mantenerse atento a los próximos avisos meteorológicos, ya que el ingreso de nuevos sistemas frontales podría modificar el panorama al inicio del nuevo año.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Entrega Coves vivienda en Etchojoa
Sonora

Entrega Coves vivienda en Etchojoa

Diciembre 28, 2025

El presidente municipal destacó que estas acciones no solamente representan infraestructura, sino dignidad y bienestar para las familias

Clima en Sonora hoy 27 de diciembre: Se vienen dos nuevos frentes fríos al Estado
Sonora

Clima en Sonora hoy 27 de diciembre: Se vienen dos nuevos frentes fríos al Estado

Diciembre 27, 2025

Durante los próximos días, se mantendrá un ambiente más fresco en gran parte del territorio sonorense, con la posibilidad de lluvias ligeras

Continúa audiencia del caso Waldo´s
Sonora

Continúa audiencia del caso Waldo´s

Diciembre 27, 2025

Inició el 24 de diciembre