Destaca alcalde impacto positivo de programas sociales en Navojoa

Navojoa ha encontrado el fortalecimiento de su economía y el bienestar de miles de personas gracias al impacto que han generado los programas sociales en el municipio, mejorando la calidad de vida de quienes han sido beneficiarios y con un impacto que sigue en ascenso.

Así lo consideró el presidente municipal de Navojoa, Jorge Elías Retes, al señalar que en tanto en las comunidades, como en el área urbana, muchas familias han logrado acceder a los programas sociales, lo que ha representado que los recursos ahora llegan a quienes más lo necesitan.

"Este 2025, Navojoa ha sido testigo de una derrama económica histórica, millones de pesos en inversión social a través de los Programas del Bienestar. Recursos que llegan de manera directa a las familias, fortalecen los ingresos, generan tranquilidad y confirman que cuando se gobierna con principios y honestidad, el bienestar se siente en cada comunidad", enfatizó.

El munícipe consideró que gracias a la visión, el compromiso social y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, se ha logrado avanzar hacia un futuro más justo, más humano y con mayor bienestar para todos.

El alcalde consideró que gracias a ello, la transformación sigue caminando con firmeza y poniendo en el centro a quienes más lo necesitan, a las familias más vulnerables.

Cabe destacar que Navojoa ha sido el municipio de la región que ha recibido mayores ingresos por los programas sociales, ya que año con año ha ido creciendo el padrón de beneficiarios.