Rebasado por accidentes viales

El incremento en el número de accidentes viales ha convertido a Navojoa en un foco rojo durante este 2025, pese a que durante el año se han reforzado las acciones de prevención.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en Sonora, con base en el Informe de Enfermedades Sujetas a Vigilancia Epidemiológica, en el Municipio se presentó un alza en los percances de transporte en vehículos con motor.

Así, se pasó de 86 personas que requirieron hospitalización en 2024 a 148 hasta la primera semana de diciembre, reflejando un problema que se mantiene en ascenso y con consecuencias fatales, y al que corporaciones como Cruz Roja, Seguridad Pública y Bomberos han considerado un tema prioritario.

CRUZ ROJA

Datos de la Delegación de Cruz Roja Navojoa indican que de enero a noviembre se contabilizaron 699 llamados en total, por choques, volcaduras, atropellamientos y accidentes de motos; aunque no todos requirieron hospitalización, sí generó una estadística alta en el año.

Javier Barreras Peralta, jefe de Socorros en la benemérita institución, consideró que las familias navojoenses deben priorizar su seguridad sobre la economía, ya que muchos circulan en moto para ahorrar en combustible o pasaje; sin embargo, sin las medidas de seguridad necesarias, esto se convierte en un factor de riesgo que ha desencadenado cientos de percances.

"En la actualidad es necesario que todos adopten las medidas de seguridad para prevenir accidentes, ya que, lamentablemente, no se han logrado reducir las estadísticas como se quisiera, incluso elevándose año con año", lamentó.

La implementación de medidas de seguridad, como el uso de casco protector al conducir una motocicleta, consideró que representa reducir el riesgo de una lesión grave hasta en un 70 por ciento, mientras que disminuye el riesgo de muerte en un 40 por ciento.

BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL

Por otra parte, de acuerdo con cifras de Bomberos y Protección Civil, en el Municipio se llegan a contabilizar hasta 100 accidentes viales por mes, datos que año con año se incrementan en por lo menos un 10 por ciento.

Edmundo Valdez Reyes, titular de Protección Civil y Bomberos, refiere que diariamente se presentan entre tres y cuatro percances, con algunos días en los que el registro es mayor; sin embargo, lo alarmante es que en muchos casos los afectados terminan con lesiones permanentes y en condición de discapacidad.

"Estadísticamente va aumentando. Por ejemplo, las motocicletas se han convertido en un medio de transporte de mayor lesión para los usuarios, un tema que está dejando a muchas personas con discapacidad", destacó.

CASOS FATALES

Durante el 2025 también se han registrado decesos a consecuencia de accidentes por vehículos motorizados, con hasta ocho fallecimientos en la ciudad durante algunos meses.

Ahora bien, Navojoa cuenta con el Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes (Comupra), organismo cuyo objetivo es la coordinación de esfuerzos entre Protección Civil, Cruz Roja, Tránsito y autoridades sanitarias para implementar estrategias locales de prevención.

Aunado a ello, también se ha trabajado en contar con un Observatorio Municipal de Lesiones, que recopilará estadísticas y definirá los tipos de accidentes más frecuentes, como referencia para aminorar el riesgo que representa.

MOTOS, UNA AMENAZA

De acuerdo con el comisario de Seguridad Pública Municipal, Lázaro Parra Portillo, la mayor amenaza son las motocicletas, ya que mes con mes se llegan a aplicar cerca de 450 multas, en su mayoría, por falta de casco protector, uno de los temas que más genera movilidad en la corporación policiaca.

"Hasta 15 infracciones al día llegamos a contabilizar. No significa que sean todas las que se presentan, sino las que alcanzamos a detectar, pero también es variable. A veces son 10; otras ocasiones son 12 multas", detalló.

Por otra parte, este año se implementaron operativos para el decomiso de motocicletas, a fin de reducir el alto registro de accidentes en la ciudad, lográndose retirar hasta 200 unidades.

De mantenerse esta tendencia, la seguridad vial seguirá siendo uno de los principales retos para Navojoa, ya que los accidentes no solo saturan el accionar de los cuerpos de emergencia, sino que dejan consecuencias permanentes en los afectados.