Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy lunes 29 diciembre

La situación del agua en Sonora continúa siendo motivo de preocupación. Aunque los principales embalses del estado muestran una recuperación respecto al año pasado, los niveles actuales siguen lejos de garantizar el abasto para consumo humano, actividades productivas y el próximo ciclo agrícola.

Especialistas en gestión hídrica advierten que, sin lluvias significativas en los próximos meses, el escenario podría complicarse aún más para municipios y sectores agrícolas del sur de la entidad.

NIVEL DE LAS PRESAS DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte a este lunes 29 de diciembre, las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic almacenan en conjunto 2 mil 143.2 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que equivale apenas al 30.6 por ciento de su capacidad total.

Si bien este volumen representa un incremento de 925.8 Mm³ en comparación con el mismo periodo de 2024, autoridades y expertos señalan que la recuperación sigue siendo insuficiente para asegurar el suministro de agua durante los próximos meses, especialmente ante la ausencia de aportaciones relevantes y precipitaciones recientes.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS DEL RÍO YAQUI

El informe de Conagua detalla contrastes importantes en el estado de los tres principales embalses que integran la cuenca del Río Yaqui:

La presa La Angostura presenta el mejor panorama dentro del sistema, con un almacenamiento de 444.2 Mm³, equivalente al 58.1 por ciento de su capacidad total. Actualmente registra una aportación de 6.53 metros cúbicos por segundo, aunque no se han reportado lluvias recientes en la zona.

La presa El Novillo, el volumen almacenado asciende a 1,084.6 Mm³, lo que representa el 36.9 por ciento de su capacidad. Este embalse no registra aportaciones ni precipitaciones, lo que limita su recuperación a corto plazo.

La presa El Oviáchic, cuenta con apenas 616.1 Mm³ almacenados, equivalentes al 19.1 por ciento de su capacidad total. No presenta aportaciones ni lluvias.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui reporta una aportación total de apenas 6.53 metros cúbicos por segundo, una cifra considerada insuficiente frente a la demanda de agua que enfrentan los municipios del sur de Sonora y el sector agrícola, uno de los principales consumidores del recurso.

Ante este panorama, especialistas subrayan la necesidad de fortalecer las medidas de uso eficiente del agua, así como de mantener una planeación cuidadosa para el próximo año, ya que los niveles actuales de las presas no garantizan una recuperación sostenida sin el apoyo de lluvias extraordinarias.