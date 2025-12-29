VIDEO | Difunden imágenes de los pasajeros pidiendo ayuda tras descarrilamiento del Tren Transístmico

El accidente del Tren Transístmico, ocurrido la mañana del domingo 28 de diciembre entre las comunidades de Nizanda y Chivela, ha dejado al menos 13 muertos y cerca de 98 heridos, según informes oficiales y medios internacionales.

Un video que circula en plataformas digitales muestra el interior de un vagón que quedó volcado después de que el tren se saliera de las vías. En las imágenes se observan pasajeros con expresiones de desconcierto, algunos lesionados y otros pidiendo ayuda mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia. Se escucha a personas preguntarse dónde están sus pertenencias, tratando de calmar a niños o buscando salidas entre los asientos desplazados por el impacto.

Testigos grabaron también momentos en que viajeros intentaban auxiliar a quienes quedaron atrapados dentro de los vagones, mientras los servicios de emergencia comenzaban a evacuar por las ventanas o puertas deformadas. Otro clip captado por usuarios muestra a una mujer hablando en inglés mientras observa la labor de primeros auxilios, lo que indica que también había turistas extranjeros a bordo.

Las grabaciones reflejan la tensión e incertidumbre inmediatas después del accidente: rostros cubiertos de polvo, equipaje esparcido y voces suplicando apoyo. Algunos pasajeros comentaron que no lograron entender bien qué había ocurrido, solo supieron que el tren venía fuerte antes de salir de los rieles.

SALDO DE VÍCTIMAS Y RESPUESTA DE AUTORIDADES

Hasta el momento se han confirmado al menos 13 personas fallecidas y cinco más en estado grave, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales de Oaxaca, incluidos centros del IMSS, IMSS-Bienestar y otros servicios de salud regionales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que altos funcionarios federales se desplazaron al lugar para apoyar a las familias de las víctimas y coordinar el despliegue de asistencia. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó condolencias y aseguró que instituciones estatales y federales mantienen atención permanente en la zona.

Autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR) ya iniciaron investigaciones para determinar las causas del siniestro, que preliminarmente podría estar relacionado con la velocidad al tomar una curva, aunque aún no se descarta ningún factor hasta tener resultados técnicos completos.

Las labores de rescate incluyeron la movilización de elementos de la Marina, Ejército, Protección Civil, ambulancias terrestres y aéreas, además de más de 300 efectivos que trabajaron en el sitio del accidente para atender a los lesionados y asegurar el área