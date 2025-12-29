Ataque armado en Zapopan, Jalisco, deja a 3 muertos y 4 heridos de gravedad

La mañana de este 29 de diciembre, un violento ataque armado registrado en el municipio de Zapopan, Jalisco, generó pánico entre vecinos y una intensa movilización de cuerpos de seguridad. El saldo preliminar es de tres personas fallecidas y cuatro más gravemente heridas, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales.

AGRESIÓN DIRECTA CONTRA VEHÍCULO DE LUJO

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Topacio y la calle Brillante, en los límites de las colonias Santa Eduwiges y Bosques de la Victoria, una zona colindante entre Zapopan y Guadalajara. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados descendieron de al menos dos camionetas y abrieron fuego de manera directa contra los ocupantes y escoltas de un Lamborghini Urus color naranja.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que los agresores disparan con armas de alto calibre durante varios minutos, mientras algunas personas intentan resguardarse en medio del caos.

BALACERA SE PROLONGÓ HASTA 20 MINUTOS

Autoridades informaron que el ataque tuvo una duración aproximada de entre 10 y 20 minutos, tiempo en el que se escucharon ráfagas constantes de armas de grueso calibre. En el lugar fueron localizados más de 200 casquillos percutidos de distintos calibres, esparcidos sobre la vía pública.

El vehículo de alta gama, cuyo valor supera los cinco millones de pesos, presentó daños severos en el parabrisas y la parte frontal, además de múltiples impactos de bala.

VÍCTIMAS MORTALES Y PERSONAS HERIDAS

Fuentes de seguridad confirmaron que dos hombres, de aproximadamente 40 años, murieron en el sitio del ataque. Una menor de edad perdió la vida más tarde en un hospital. Las cuatro personas lesionadas, identificadas preliminarmente como escoltas, fueron trasladadas en estado grave a hospitales cercanos entre Zapopan y Guadalajara. Entre los heridos se encuentra una mujer y varios hombres, aunque sus identidades no han sido reveladas.

DAÑOS COLATERALES Y VEHÍCULOS ABANDONADOS

Además del Lamborghini, al menos cuatro vehículos resultaron dañados durante la balacera, entre ellos tres camionetas tipo RAM. Una de estas unidades fue abandonada en la zona con impactos de arma de fuego, así como un cargador y un radio de comunicación en su interior, lo que ya forma parte de la investigación.

VIDEOS GENERAN ALARMA ENTRE VECINOS

En redes sociales comenzaron a circular grabaciones que muestran a civiles armados con chalecos antibalas y armas largas, resguardándose detrás de vehículos mientras continuaban las detonaciones. Estas escenas provocaron temor entre residentes y personas que se encontraban en las inmediaciones de Plaza del Sol, quienes fueron alertados para permanecer dentro de sus viviendas.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Policía de Zapopan, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, encargado del levantamiento de indicios balísticos.

También se desplegó un helicóptero para realizar sobrevuelos en la zona con el objetivo de localizar a los responsables, quienes lograron darse a la fuga.

Las autoridades mantienen cierres viales totales en los siguientes puntos:

Avenida Topacio, entre Lapislázuli y Cruz del Sur

Cruce de avenida Topacio y calle Brillante

Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y utilizar vías alternas, ya que las diligencias podrían extenderse durante varias horas.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y SIN IDENTIDADES CONFIRMADAS

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial la identidad de las personas atacadas. En redes sociales circula la versión de que el objetivo podría haber sido un comerciante del Mercado de Abastos, conocido como "El Prieto", y su hija, sin embargo, esta información no ha sido corroborada por las autoridades.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este hecho violento que volvió a sacudir a la zona metropolitana de Guadalajara.