Sheinbaum anuncia apoyo de 30 mil pesos a víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la entrega de un apoyo económico inicial de 30 mil pesos a cada persona afectada por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente ocurrido el domingo 28 de diciembre en la Línea Z, que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.

El siniestro ha dejado hasta el momento 13 personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas, de acuerdo con los reportes preliminares.

Durante una entrevista a su llegada al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz, la mandataria federal explicó que este apoyo tiene como objetivo inmediato evitar que las familias afectadas enfrenten gastos urgentes derivados del accidente.

"Se va a dar un primer apoyo a todas las familias para que no tengan que estar haciendo gastos. Se les está dando apoyo funerario y todo lo que se requiera para el respaldo a las familias", señaló.

"SE ESTÁ ATENDIENDO A TODOS"

Sheinbaum indicó que el Gobierno de México mantendrá contacto permanente con las víctimas y sus familiares, y precisó que, una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) determine las causas del descarrilamiento, se evaluará la entrega de apoyos adicionales conforme a lo que establezcan las investigaciones oficiales.

En relación con los señalamientos hechos por algunas personas afectadas sobre presuntas negligencias o falta de medicamentos tras el accidente, la presidenta aseguró que la atención médica está garantizada. "Se está atendiendo a todos", afirmó, al tiempo que reiteró que las instituciones de salud federales continúan brindando asistencia a los lesionados.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE

El accidente se registró cuando el convoy del Tren Interoceánico, que transportaba 241 pasajeros y nueve tripulantes, sufrió el descarrilamiento de su locomotora principal. Esto provocó que varios vagones se volcaran, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia, personal médico y autoridades federales y estatales.

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos estratégicos del país para fortalecer la conectividad y el desarrollo regional.

Tras el incidente, las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos, garantizar justicia para las víctimas y reforzar las medidas de seguridad en la operación ferroviaria, mientras continúan las labores de atención integral a las personas afectadas.