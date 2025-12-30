Sheinbaum aclara que apoyo de 30 mil pesos es inicial y además habrá la reparación integral a víctimas del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el gobierno federal mantendrá una atención permanente a las personas lesionadas y a las familias de las víctimas mortales tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.

Durante la conferencia matutina de este martes 30 de diciembre, la mandataria aseguró que el apoyo económico inicial de 30 mil pesos por familia es una ayuda urgente, pero no sustituye la reparación integral del daño que se determinará conforme avancen las investigaciones.

Sheinbaum calificó el accidente como "muy doloroso" y subrayó que el Estado tiene la obligación de mantenerse cercano a las víctimas.

Detalló que cada familia afectada cuenta con un servidor público asignado para brindar acompañamiento permanente, tanto en el ámbito médico como en el legal y administrativo.

"A todas y todos se les va a seguir apoyando", afirmó, al tiempo que reiteró que la reparación integral se realizará, si así lo deciden los familiares, a través de la aseguradora del tren y conforme a lo que determine la Fiscalía.

La presidenta informó que la Fiscalía General de la República ya abrió las carpetas de investigación correspondientes y que en las próximas horas se darán a conocer avances de los peritajes, incluidos los análisis de la caja negra del tren.

ESTADO ACTUAL DE LAS VÍCTIMAS Y ATENCIÓN MÉDICA

De manera paralela, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario realizará un dictamen técnico propio para esclarecer las causas del siniestro.

Desde la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, informó que actualmente 36 personas permanecen hospitalizadas en distintas instituciones del país.

De ellas, 11 se encuentran en hospitales del IMSS, principalmente en Salina Cruz y Coatzacoalcos; 14 en unidades del IMSS-Bienestar en Oaxaca; siete en hospitales del ISSSTE; dos en hospitales de la Secretaría de Marina; una en el Hospital Cruz Azul Laguna y otra más en un hospital de Pemex.

Además, se habilitó una línea especial de atención para familiares, que ya ha recibido alrededor de 100 llamadas.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó que se activaron protocolos de emergencia desde el primer momento y que el Instituto ha atendido a 45 pacientes, la mayoría ya dados de alta.

Actualmente permanecen hospitalizadas 11 personas, incluida una menor trasladada al Centro Médico Nacional Siglo XXI. También se informó del traslado de un adulto mayor a Mérida con apoyo de la Sedena.

Finalmente, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, agradeció el respaldo del gobierno federal y reiteró la solidaridad del estado con las familias afectadas. Sheinbaum, por su parte, enfatizó que la prioridad es la atención humana, médica y legal, y que la justicia llegará conforme lo marque la ley.