Aumentan los trasplantes de órganos en México y refuerzan campaña de donación

México registra un avance significativo en materia de trasplantes de órganos, con una clara participación del sector público en la atención de estos procedimientos de alta especialidad.

Durante la Mañanera del Pueblo, autoridades federales de Salud informaron que la mayoría de los trasplantes realizados en el país se llevan a cabo en hospitales públicos, al tiempo que reiteraron el llamado a fortalecer la cultura de la donación de órganos.

AUMENTAN LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS EN MÉXICO

En la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que en el último año se realizaron 2 mil 783 trasplantes de riñón, de los cuales el 76 por ciento se efectuó en hospitales públicos, bajo estándares internacionales. Destacó que todos los pacientes cuentan con acceso garantizado a medicamentos inmunosupresores, lo que permite preservar los órganos trasplantados y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

Respecto a otros procedimientos, el funcionario informó que durante 2025 se realizaron 245 trasplantes de hígado, de los cuales 187 se llevaron a cabo en instituciones públicas. En el mismo periodo, se concretaron 46 trasplantes de corazón, incluidos cuatro procedimientos combinados de corazón y riñón, casi en su totalidad en hospitales del sector público.

En cuanto a los trasplantes de pulmón, Kershenobich señaló que este año se han realizado 10 cirugías, tres de ellas en hospitales públicos, y aseguró que México ya cuenta con la capacidad médica necesaria para obtener resultados exitosos en este tipo de intervenciones complejas.

El secretario de Salud destacó que en los últimos cinco años se han efectuado 14 mil 347 trasplantes en total en el país. En este periodo, la tasa de sobrevida alcanza el 93.5 por ciento cuando el donador está vivo y 84.2 por ciento cuando el órgano proviene de una persona fallecida, cifras que reflejan la solidez del sistema de trasplantes en México.

REFUERZAN CAMPAÑA DE DONACIÓN

Además, anunció la puesta en marcha de la campaña nacional "Di sí a la donación de órganos", presentada este martes 30 de diciembre, cuyo objetivo es fomentar la conciencia y participación ciudadana. Kershenobich recordó que una sola persona donadora puede salvar hasta ocho vidas.

Por su parte, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, destacó un crecimiento histórico en la formación de médicos especialistas durante los últimos seis años, así como la implementación de un nuevo modelo meritocrático para la asignación de plazas, con el fin de fortalecer la atención médica especializada en el país.