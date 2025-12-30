Servicio Militar 2026: lo que debes saber para tramitar y liberar la cartilla a tiempo

El Servicio Militar Nacional (SMN) regresará como un tema central en todo México en 2026, ya que los jóvenes entre 18 y 39 años tendrán la obligación de tramitar y liberar su cartilla militar dentro de un periodo establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esto aplica en todos los estados del país, incluyendo Sonora.

Este documento no solo comprueba que se ha cumplido con la obligación legal, sino que también puede ser requerido en trámites oficiales o para acceder a ciertas oportunidades laborales o educativas en el futuro

FECHAS CLAVE Y CÓMO SE HARÁ EL TRÁMITE

La Sedena informó que el periodo para iniciar el trámite de la cartilla militar va del 2 de enero al 15 de octubre de 2026. Dentro de ese lapso, las personas interesadas deberán acudir a la junta municipal (o alcaldía) de reclutamiento más cercana a su domicilio para iniciar el proceso.

Para los jóvenes que cumplan 18 años en 2026, este proceso será obligatorio y es el momento para empezar los trámites lo más pronto posible.

El Servicio Militar Nacional no implica irse a un servicio “todo el año” como antes. A partir de este año, el entrenamiento se dividirá en dos periodos con 13 sesiones sabatinas cada uno, reduciendo considerablemente el tiempo que tradicionalmente se requirió para cumplir con esta obligación.

REQUISITOS PARA PODER LIBERAR LA CARTILLA

Para que el trámite sea aceptado en la junta de reclutamiento, los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento certificada por el Registro Civil, sin tachaduras ni alteraciones, junto con una copia clara del documento.

Comprobante de domicilio vigente, como recibo de agua, luz, teléfono u otro similar, con copia.

Comprobante del nivel de estudios alcanzado, ya sea primaria, secundaria, preparatoria o superior, junto con copia.

Clave Única de Registro de Población (CURP), preferiblemente en original y copia.

Cuatro fotografías recientes tamaño 35 x 45 mm, de frente, con fondo blanco, ropa clara y sin elementos que oculten el rostro.

Estos documentos son necesarios para completar el registro y dar inicio al proceso que eventualmente permitirá obtener la cartilla militar liberada, una vez cumplidas las fases correspondientes.

La cartilla militar es un documento que reconoce el cumplimiento de una obligación ciudadana establecida en la Constitución mexicana para los hombres entre 18 y 39 años, pero el proceso también está abierto a mujeres que deseen participar o que cumplan con ciertos requisitos.

Aunque actualmente no existen sanciones penales directas por no tramitarla, no contar con este documento cuando es solicitado puede complicar la realización de algunos trámites, obtención de ciertos empleos, ingreso a instituciones relacionadas con seguridad o limitaciones en trámites oficiales donde se pide acreditar la situación militar.

La Sedena ha habilitado canales de atención, incluido un número telefónico de contacto, para resolver dudas sobre el proceso, así como orientaciones específicas según cada región.