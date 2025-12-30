Publican los nombres de los trece muertos en Tren Interoceánico, hay dos menores

Las autoridades dieron a conocer la lista completa de las 13 personas que murieron tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, en un tramo cercano a Nizanda. El accidente también dejó numerosas personas lesionadas y conmocionó a comunidades de distintos estados.

La Secretaría de Gobernación difundió la lista con los nombres y edades de quienes perdieron la vida en este trágico suceso, entre los que se encuentran menores de edad, adultos mayores, personas en la fuerza productiva y ciudadanos con vida familiar activa.

MENORES DE EDAD Y JÓVENES

Entre las víctimas figuran dos menores de edad, cuya muerte ha generado un amplio impacto entre familiares y comunidades:

Elena Solorza Cruz , de 6 años, una niña que viajaba con su familia.

, de 6 años, una niña que viajaba con su familia. Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años, originaria de Salina Cruz, Oaxaca.

La presencia de estas jóvenes entre los fallecidos intensifica el dolor de las familias y de quienes conocían a las víctimas, que se encontraban en un viaje de fin de año cuando ocurrió la tragedia.

ADULTOS Y GENERACIONES DIVERSAS

La lista oficial también incluye a personas de distintas edades y antecedentes, muchas de ellas con responsabilidades familiares y vida laboral activa:

María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años.

Bersain Cruz López, de 65 años.

María Concepción Barbosa Acevedo, de 65 años.

Israel Enrique Gallegos Soto, de 60 años.

Inés Alvarado Rojas, de 57 años.

Amada Rasgado Lázaro, de 70 años.

Patricia Medina Pérez, de 49 años.

María Luisa Pasaron González, de 66 años.

Raúl López Cruz, de 67 años.

Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63 años.

Honoria Medina Pérez, de 56 años.

IMPACTO Y MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

El descarrilamiento del tren no solo dejó un saldo de víctimas mortales, sino también un número considerable de lesionados que continúan recibiendo atención médica en hospitales de la región.

Las comunidades de Oaxaca, Veracruz y otros estados han expresado su solidaridad con los familiares y allegados de quienes fallecieron, recordando que tras cada nombre hay historias personales, vínculos familiares, sueños y responsabilidades que ahora quedan en pausa.

Las autoridades han habilitado mecanismos de apoyo para los familiares de las víctimas y continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, mientras la sociedad reflexiona sobre el impacto humano de esta tragedia.