Fiscalía General de la República realiza necropsia a las víctimas mortales del accidente en el Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que concluyeron las necropsias de las 13 personas que fallecieron en el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Este procedimiento es fundamental tanto para la entrega de los cuerpos a sus familiares como para integrar la carpeta de investigación.

ACCIONES EN CURSO TRAS EL ACCIDENTE

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos. Entre las principales acciones se encuentran:

Conclusión de exámenes médicos forenses.

Entrevistas con los miembros de la tripulación del tren.

Revisión de documentos y peritajes en la zona del accidente.

Custodia del lugar por elementos de la Marina y la Guardia Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la FGR es la encargada de informar sobre la situación jurídica del conductor y su equipo, aunque hasta el momento no se han precisado detenciones o cargos formales.

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN: LA CAJA NEGRA

Uno de los pasos más importantes ha sido la localización y análisis de la "caja negra" o "pulser", un dispositivo que registra los datos de operación de la unidad ferroviaria antes del accidente.

Peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) trabajan en 13 especialidades, incluyendo:

Ingeniería civil y arquitectura

Seguridad industrial forense

Tránsito terrestre

Criminalística de campo

Fotografía y medicina forense

Reparación del daño a las víctimas

La FGR trabaja junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para garantizar que los heridos y familiares de los fallecidos reciban atención e indemnización conforme a la ley. La fiscalía mantiene presencia constante del Ministerio Público Federal en Oaxaca y en las oficinas centrales para dar seguimiento a cada caso.

DETALLES DEL DESCARRILAMIENTO

Según la Secretaría de Marina, el tren transportaba a 9 miembros de la tripulación y 241 pasajeros, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones. Durante el trayecto, la máquina principal se descarriló, provocando que varias personas cayeran a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

El saldo oficial hasta ahora es:

13 personas fallecidas , ya identificadas

, ya identificadas 44 hospitalizadas

109 atendidas en hospitales

9 recibieron atención médica en el lugar

En cuanto al desplazamiento de los vagones:

Primer vagón : cayó por un talud de 6.5 metros

: cayó por un talud de 6.5 metros Segundo vagón : quedó parcialmente suspendido

: quedó parcialmente suspendido Tercer y cuarto vagón: permanecieron sobre la vía sin daños graves

SEGUIMIENTO Y PRÓXIMOS PASOS

La FGR continúa con las diligencias periciales y ministeriales, priorizando la reparación del daño a las víctimas. Los avances en los exámenes forenses y el análisis de la caja negra permitirán esclarecer las causas del accidente y brindar respuestas a los familiares afectados.