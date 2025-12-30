  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Prisión domiciliaria para periodista en Veracruz: juez desestima cargo de terrorismo

Su detención generó una ola de protestas del gremio periodístico y de su familia quienes acusan intentos de limitar la libertad de expresión

Dic. 30, 2025
Lafita, había sido arrestado el 24 de diciembre.
Lafita, había sido arrestado el 24 de diciembre.

Un juez de control en Veracruz ordenó prisión domiciliaria para el periodista Rafael León Segovia, conocido como "Lafita", tras ser arrestado por el Ejército el pasado 24 de diciembre.

Aunque inicialmente se le imputó el cargo de terrorismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no presentó pruebas suficientes para sostener la acusación, por lo que el juez José Guadalupe Nucamendi Albores desestimó este cargo. Sin embargo, el proceso penal en su contra continúa por otros delitos.

"Dictó el auto de vinculación a proceso única y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, por los cuales se continuará el proceso en contra del ahora imputado a quien se le puso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año", dijo la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre en un mensaje sin opción de preguntas.

DETENCIÓN GENERA PROTESTAS CONTRA GOBERNADORA NAHLE

La detención del periodista ha generado protestas de familiares y gremios de comunicación, quienes acusan a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de limitar la libertad de expresión y vulnerar el derecho a la información de la sociedad.

Tras la audiencia inicial, León Segovia salió esposado del Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, ahora bajo la medida de prisión domiciliaria mientras continúa su proceso legal.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Alistan discusión sobre ingreso de militares de EU a México en 2026
Nacional / México

Alistan discusión sobre ingreso de militares de EU a México en 2026

Diciembre 30, 2025

El contingente estaría integrado por 19 elementos de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEAL y 10 del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales

Fiscalía General de la República realiza necropsia a las víctimas mortales del accidente en el Tren Interoceánico
Nacional / México

Fiscalía General de la República realiza necropsia a las víctimas mortales del accidente en el Tren Interoceánico

Diciembre 30, 2025

Este procedimiento es fundamental tanto para la entrega de los cuerpos a sus familiares como para integrar la carpeta de investigación

¿Cómo te encuentran los mosquitos en la oscuridad para picarte? La ciencia lo explica
Nacional / México

¿Cómo te encuentran los mosquitos en la oscuridad para picarte? La ciencia lo explica

Diciembre 30, 2025

Aunque no los veas, los mosquitos tienen un sistema altamente eficaz para localizarte en la oscuridad, factor clave que los guían hasta tu piel