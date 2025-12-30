Prisión domiciliaria para periodista en Veracruz: juez desestima cargo de terrorismo

Un juez de control en Veracruz ordenó prisión domiciliaria para el periodista Rafael León Segovia, conocido como "Lafita", tras ser arrestado por el Ejército el pasado 24 de diciembre.

Aunque inicialmente se le imputó el cargo de terrorismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no presentó pruebas suficientes para sostener la acusación, por lo que el juez José Guadalupe Nucamendi Albores desestimó este cargo. Sin embargo, el proceso penal en su contra continúa por otros delitos.

"Dictó el auto de vinculación a proceso única y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, por los cuales se continuará el proceso en contra del ahora imputado a quien se le puso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año", dijo la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre en un mensaje sin opción de preguntas.

Vincularon a proceso al periodista Rafael León "Lafita" por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública. Como medida cautelar, le dictaron prisión domiciliaria por un año. La Fiscalía de #Veracruz informó que ya no se considera... pic.twitter.com/jalgfiM6Pz — Nacho Lozano (@nacholozano) December 30, 2025

DETENCIÓN GENERA PROTESTAS CONTRA GOBERNADORA NAHLE

La detención del periodista ha generado protestas de familiares y gremios de comunicación, quienes acusan a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de limitar la libertad de expresión y vulnerar el derecho a la información de la sociedad.

Tras la audiencia inicial, León Segovia salió esposado del Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, ahora bajo la medida de prisión domiciliaria mientras continúa su proceso legal.