Gobierno federal elimina aranceles a alimentos básicos para frenar alza de precios

Con el objetivo de contener el alza de precios y garantizar el abasto de alimentos esenciales para las familias mexicanas, el Gobierno federal determinó exentar del pago de aranceles a diversos productos de la canasta básica alimenticia a partir del primero de enero de este año.

La medida forma parte del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y fue oficializada mediante un Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

GOBIERNO FEDERAL ELIMINA ARANCELES A ALIMENTOS BÁSICOS

La disposición, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que este beneficio podrá ser aplicado por las empresas importadoras de productos de la canasta básica que se encuentren debidamente registradas en el Padrón de Importadores de Productos de la Canasta Básica, con lo cual se busca facilitar la importación y ampliar la oferta de alimentos en el mercado nacional.

De acuerdo con el Decreto, los productos que quedarán exentos del pago de aranceles de importación incluyen animales vivos bovinos; carne de bovino congelada, fresca o refrigerada; carne porcina fresca, refrigerada o congelada; filetes, carne y trozos de pescado; crema y leche; hortalizas de vainas secas desvainadas; arroz; aceites de soya, girasol, cártamo y algodón, así como embutidos.

No obstante, el Gobierno federal aclaró que esta exención arancelaria no libera a los productos de las revisiones sanitarias correspondientes, ya que todos deberán cumplir con los controles de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a fin de verificar que sean aptos para el consumo humano y cumplan con las normas de calidad y seguridad alimentaria.

Cabe recordar que el pasado 12 de noviembre de 2024, el Ejecutivo federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como diversas empresas del sector, firmaron el Acuerdo de Renovación del PACIC, con el propósito de dar continuidad a las acciones para frenar el encarecimiento de la canasta básica. Entre las principales medidas acordadas se encuentra precisamente la exención de aranceles a ciertos productos estratégicos, con la intención de promover una mayor oferta, fortalecer la competencia y evitar incrementos desproporcionados en los precios que pagan los consumidores.

Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar su estrategia para proteger el poder adquisitivo de los hogares mexicanos, en un contexto marcado por presiones inflacionarias y volatilidad en los mercados internacionales de alimentos.