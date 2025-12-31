  • 24° C
México restablece aranceles a carne, leche y frijol importado para fortalecer producción nacional

La decisión responde a un análisis de las presiones inflacionarias y el aumento de las importaciones provenientes de países sin acuerdos comerciales

Dic. 31, 2025
Los importadores que tengan contrato vigente podrán acceder a un periodo de transición hasta marzo de 2026.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado la eliminación de la exención de aranceles para varios alimentos básicos importados, como carne de res, cerdo, leche y frijol.

Este decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2025, marca un cambio significativo en la política comercial del país, buscando fortalecer el mercado interno y la producción nacional.

El decreto establece que la exención de aranceles, aplicada de manera temporal desde 2022 como medida para mitigar la inflación tras la pandemia de Covid-19, será retirada gradualmente.

Según el gobierno, la decisión responde a un análisis de las presiones inflacionarias y el aumento de las importaciones provenientes de países sin acuerdos de libre comercio con México. Además, se sostiene que las condiciones de producción interna en áreas como la carne y los lácteos ya son suficientes para satisfacer la demanda nacional.

El gobierno de Sheinbaum ha resaltado que el objetivo es apoyar el crecimiento de la industria local, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que pone énfasis en el fortalecimiento del mercado interno y el aumento de la producción local.

PRODUCTOS QUE VOLVERÁN A PAGAR ARANCELES EN 2026

  • Carne de res y cerdo (fresca, refrigerada y congelada)
  • Leche líquida y en polvo
  • Frijol seco
  • Arroz y aceites vegetales
  • Embutidos y otros productos cárnicos procesados

A partir de 2026, los importadores que tengan contratos vigentes podrán disfrutar de un periodo de transición hasta marzo de 2026, o incluso hasta 2027 en casos específicos. Este ajuste permitirá minimizar las posibles afectaciones al mercado y garantizar la estabilidad de los precios, bajo la vigilancia de organismos como la Profeco y la Cofepris.

La medida se inscribe dentro de los esfuerzos por mejorar la autosuficiencia alimentaria y apoyar la producción nacional frente a los desafíos económicos actuales.

César Leyva
