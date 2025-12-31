Vinculan a proceso a presunto culpable del asesinato del presidente municipal de Uruapan

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la detención y vinculación a proceso de Alejandro Baruc "N", señalado por los delitos de posesión de arma de fuego y narcomenudeo, y quien además es investigado por su posible relación con el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

El caso forma parte de una investigación considerada de alto impacto, que permanece abierta tras el ataque armado ocurrido el noviembre pasado en el centro de la ciudad. La autoridad estatal informó que el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las indagatorias.

DETENCIÓN DURANTE OPERATIVO DE SEGURIDAD

De acuerdo con la Fiscalía michoacana, Alejandro Baruc "N" fue detenido el miércoles 23 de diciembre durante un operativo conjunto realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 11 cartuchos útiles de distintos calibres, entre ellos 7.62x39, .223, .38, .45 y 9 milímetros, además de diversas dosis de marihuana y metanfetamina. Estos hechos dieron origen a una carpeta de investigación por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

PROCESO LEGAL Y PRISIÓN PREVENTIVA

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que integró la carpeta correspondiente y presentó el caso ante un Juez de Control.

El juez calificó como legal la detención, dictó la vinculación a proceso y determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

INDICIOS QUE LO RELACIONAN CON EL HOMICIDIO

La Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continúan, ya que existen indicios que podrían vincular a Alejandro Baruc "N" con el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Hasta el momento, la autoridad no ha revelado detalles sobre la naturaleza de estos indicios, debido a que el caso sigue en etapa de integración. La dependencia aclaró que cualquier imputación adicional deberá estar respaldada por pruebas y ser presentada ante la autoridad judicial conforme avancen las diligencias.

ASÍ OCURRIÓ EL ASESINATO DEL ALCALDE DE URUAPAN

El ataque armado contra Carlos Manzo ocurrió el sábado 1 de noviembre, mientras el alcalde participaba en la inauguración del Festival de Velas, en el centro de Uruapan. El atentado provocó una rápida movilización de corporaciones estatales y federales.

En el hecho también resultaron heridos un integrante de la escolta del presidente municipal y un civil que se encontraba en el lugar.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y PRIMERAS DETENCIONES

Tras el ataque, Carlos Manzo fue trasladado de emergencia a un hospital, pero falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones. En las horas posteriores, las autoridades informaron sobre la detención de dos personas presuntamente relacionadas con el atentado, sin que hasta ahora se haya detallado su situación jurídica.

La Fiscalía de Michoacán reiteró que el caso continúa bajo investigación y que se dará seguimiento puntual hasta esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades.

Por ahora, Alejandro Baruc "N" permanecerá en prisión preventiva, en espera de que se definan los siguientes pasos legales tanto por los delitos por los que ya fue vinculado como por su posible participación en el asesinato del alcalde de Uruapan.