Infonavit activa plataforma para regular créditos

Los trabajadores que cuentan con la prestación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a partir de este año tendrán acceso al sitio web infonavit.org.mx/ solucionintegral , para registrarse en el programa Infonavit Solución Integral.

Este programa tiene como objetivo brindar una solución definitiva a créditos que, durante años, resultaron impagables para las y los trabajadores, mediante la reestructuración de sus condiciones financieras. Entre sus principales beneficios se encuentran la reducción de saldos, el establecimiento de mensualidades acordes a la capacidad de pago de los acreditados, la eliminación de esquemas de deuda creciente y la certeza jurídica sobre la propiedad de la vivienda.

En el caso del Estado de Sonora, miles de trabajadoras y trabajadores se verán beneficiados con esta medida, particularmente en municipios como Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas, donde se concentra una parte importante de la cartera crediticia del Instituto. La representación regional del Infonavit en Sonora ha señalado que esta conversión representa un avance significativo para las familias sonorenses que, por diversas circunstancias económicas, habían visto comprometido su patrimonio.

A través de esta herramienta, las personas acreditadas podrán conocer información detallada sobre su nuevo esquema de pago, el saldo actualizado de su crédito y los beneficios específicos aplicados, lo que contribuirá a una mayor certeza y confianza en el proceso.

Para realizar la consulta, las y los acreditados deberán contar con alguno de los siguientes datos:

· Nombre completo del acreditado

· Número de Seguridad Social (NSS)

· Número de crédito

El Infonavit destacó que esta plataforma forma parte de su estrategia de modernización institucional y digitalización de servicios, con la que se busca agilizar trámites, reducir tiempos de atención y acercar soluciones concretas a las y los trabajadores, especialmente en entidades como Sonora, donde el acceso remoto resulta clave para atender a la población en distintas regiones del estado.