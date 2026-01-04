Inicia reinscripción de Unison

Este martes seis de enero iniciarán las reinscripciones para estudiantes que cursan alguna de las licenciaturas que ofrece la Universidad de Sonora (UNISON) en cualquiera de sus seis campus, mismas que permanecerán abiertas durante tres días, informó la institución.

El proceso de reinscripción se llevará a cabo los días martes 6, miércoles 9 y jueves 10 de enero, y deberá realizarse en línea a través del portal para alumnos, ingresando a la dirección alumnos.unison.mx. Las clases correspondientes al semestre iniciarán el próximo lunes 12 de enero.

Para este periodo académico, la Universidad de Sonora estima la reincorporación de alrededor de 47 mil 630 estudiantes en sus seis campus, ubicados en Hermosillo, Nogales, Santa Ana, Caborca, Navojoa y Ciudad Obregón.

Actualmente, la Universidad de Sonora cuenta con una oferta académica integrada por 58 programas de licenciatura, 54 programas de posgrado y 10 cursos de idiomas, entre los que se incluyen alemán, árabe, chino mandarín, inglés, italiano y francés, entre otros. Su estructura académica se divide en las áreas de Humanidades y Bellas Artes; Ciencias Económicas y Administrativas; Ciencias Biológicas y de la Salud; Ingeniería; Ciencias Sociales; y Ciencias Exactas y Naturales.

En el caso del campus Cajeme, las reinscripciones adicionales corresponden a las licenciaturas en Ciencias Nutricionales, Enfermería, Medicina y Psicología de la Salud. En el campus Navojoa, el proceso está dirigido a estudiantes de Contaduría Pública, Administración, Derecho, Enfermería, Educación y Trabajo Social.

En el campus Caborca, las licenciaturas disponibles para reinscripción son Administración, Contaduría Pública, Derecho, Educación, Negocios y Comercio Internacionales y Psicología; mientras que en Santa Ana corresponden a Administración, Derecho y Educación.

Finalmente, en el campus Nogales, las reinscripciones se realizan para las licenciaturas en Administración, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Educación, Negocios y Comercio Internacionales y Psicología.

Para quienes cursan estudios en el campus Hermosillo, las reinscripciones aplican para una amplia oferta académica que incluye las licenciaturas en Ciencias Ambientales, Químico en Alimentos, Administración, Administración Pública, Antropología, Artes Escénicas, Artes Plásticas, Biología, Ciencias de la Computación, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Genómicas, Ciencias Nutricionales, Contaduría Pública, Cultura Física y Deporte, Derecho, Diseño Gráfico, Economía, Educación, Enfermería, Enseñanza del Inglés, Finanzas, Física, Física Médica, Fisioterapia, Geología, Historia, Lingüística, Literaturas Hispánicas, Matemáticas, Mercadotecnia, Música, Negocios y Comercio Internacionales, Odontología, Psicología, Química, Seguridad Pública, Sociología, Sustentabilidad, Trabajo Social y Turismo, entre otras.