Impulsarán obras clave en la red hidrosanitaria

La atención a la red hidrosanitaria será uno de los objetivos en este 2026, para brindar servicios de calidad a la población, a través de proyectos ejecutivos en los que ya se trabaja, anunció el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes.

Explicó que para ello la adquisición de maquinaria será fundamental, lo que permitirá reducir los costos de las obras y que no se comprometa el recurso en arrendamiento.

Actualmente, señaló, en Navojoa se está trabajando en los colectores colapsados, con proyectos que atienden sectores como el bulevar Centenario, el bulevar Sonora e incluso avances en el proyecto del colector Nogalitos.

El munícipe detalló que en Navojoa el 70 por ciento de la red hidrosanitaria está colapsada, que equivale a un aproximado de 420 kilómetros de red afectada; por ello es que se trata de los proyectos más importantes que requieren ser atendidos.

"También se va a iniciar en el colector de Tierra Blanca, otro será el colector a la salida a Tesia; se busca hacer un colector nuevo y un cárcamo nuevo, con lo que haya más fluidez y no esté saturado el sistema. Hay mucho trabajo este 2026", enfatizó.

Recordó que otro de los propósitos es llevar agua en cantidad y calidad a los usuarios, por lo que a través del Oomapasn se trabaja en aplicar tecnología a los 34 pozos que se tienen, para impedir que no entre manganeso a la red de distribución y no se tapen las líneas de conducción.

El alcalde anunció que este año se realizarán proyectos importantes en Navojoa, los cuales contribuirán, principalmente, con la mejora de los servicios