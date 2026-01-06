Clima en Hermosillo hoy 6 de enero; bajarán las temperaturas en la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un martes nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 25°C y una mínima de 11°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y menos caluroso por la tarde de este día.

Para hoy 6 de enero, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:18 y el atardecer será a las 17:41, brindando un total de 10 horas y 22 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 35, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 48 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

Se espera que la corriente en chorro subtropical y la corriente en chorro polar estarán originando cielos parcialmente nublados sin probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del estado.

Simultáneamente, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país, el cual, se prevé se aproxime e ingrese al territorio estatal durante el día miércoles 07 de enero ocasionando lluvias de ligeras a moderadas (0.5 a 25mm) sobre las regiones del centro, oriente y norte.

Asimismo, se prevé un descenso en las temperaturas con valores mínimos que oscilen entre los -5 a los 0°C sobre la zona montañosa de Sonora. El ingreso de dicho sistema originará rachas de viento de moderadas a fuertes sobre el oriente y noreste durante su paso.

También, mantiene la probabilidad de caída de nieve/aguanieve sobre municipios limítrofes con Chihuahua.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 6 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura : 12°C

: 12°C Cielo : Nubes y claros

: Nubes y claros Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 24°C

: 24°C Cielo : Nubes y claros

: Nubes y claros Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 19°C

: 19°C Cielo : Nublado

: Nublado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 7 de enero

Temperatura : 14°C

: 14°C Cielo : Nublado

: Nublado Probabilidad de lluvia: 80 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: