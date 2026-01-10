Clima en Hermosillo hoy 10 de enero; se prevé amanecer frío y vientos

La ciudad de Hermosillo tendrá un sábado despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 23°C y una mínima de 8°C, registrando un ambiente más fresco para este día y el resto de la semana.

Para hoy 10 de enero, se espera una sensación térmica de 22 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:18 y el atardecer será a las 17:44, brindando un total de 10 horas y 25 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 36, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), durante esta semana se espera el descenso en las temperaturas, con valores mínimos que oscilen entre los -5 y 0 °C en las zonas montañosas de Sonora.

Por ello, se prevé que en todo el estado de Sonora se registren amaneceres con niveles mínimos por debajo de los 10 grados.

A su vez, el próximo fin de semana se espera que llegue una nueva segunda tormenta invernal de la temporada. Se pronostica que dicho sistema genere rachas de viento fuertes y un reforzamiento en el descenso de temperatura sobre el noroeste del país.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 10 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura : 8°C

: 8°C Cielo : Nubes y claros

: Nubes y claros Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 22°C

: 22°C Cielo : Soleado

: Soleado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 15°C

: 15°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 11 de enero

Temperatura: 12°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: