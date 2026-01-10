  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 10 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 10 de enero; se prevé amanecer frío y vientos

Durante este fin de semana se pronostica que las temperaturas se mantengan bajas durante mañana y noche en la capital sonorense

Ene. 10, 2026
Clima en Hermosillo hoy 10 de enero; se prevé amanecer frío y vientos

La ciudad de Hermosillo tendrá un sábado despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 23°C y una mínima de 8°C, registrando un ambiente más fresco para este día y el resto de la semana.

Para hoy 10 de enero, se espera una sensación térmica de 22 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:18 y el atardecer será a las 17:44, brindando un total de 10 horas y 25 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 36, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), durante esta semana se espera el descenso en las temperaturas, con valores mínimos que oscilen entre los -5 y 0 °C en las zonas montañosas de Sonora.

Por ello, se prevé que en todo el estado de Sonora se registren amaneceres con niveles mínimos por debajo de los 10 grados.

A su vez, el próximo fin de semana se espera que llegue una nueva segunda tormenta invernal de la temporada. Se pronostica que dicho sistema genere rachas de viento fuertes y un reforzamiento en el descenso de temperatura sobre el noroeste del país.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 10 DE ENERO

Por la mañana

  • Temperatura: 8°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 22°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 15°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 11 de enero

Temperatura: 12°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:

  1. Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  2. Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  3. Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  4. Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Clima en Hermosillo hoy 9 de enero; se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 10°C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 9 de enero; se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 10°C

Enero 09, 2026

Durante los próximos, se podrá registrar mañanas y noches más frías, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente y protegerse nariz y boca

Clima en Hermosillo hoy 8 de enero; se espera día nublado y más frío en la capital sonorense
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 8 de enero; se espera día nublado y más frío en la capital sonorense

Enero 08, 2026

Debido a la llegada del nuevo frente frío, las temperaturas descenderán considerablemente en los próximos días en gran parte del estado de Sonora

Clima en Hermosillo hoy 7 de enero; se pronostica lluvia y días más fríos en la ciudad
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 7 de enero; se pronostica lluvia y días más fríos en la ciudad

Enero 07, 2026

El nuevo sistema frontal que se aproxima a Sonora provocará un significativo descenso de temperatura en la región y probabilidad de precipitaciones