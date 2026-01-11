Clima en Hermosillo hoy 11 de enero; se mantendrá ambiente fresco en la ciudad

La ciudad de Hermosillo tendrá un domingo soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 26°C y una mínima de 12°C, registrando un ambiente más fresco para este día y el resto de la semana.

Para hoy 11 de enero, se espera una sensación térmica de 22 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:18 y el atardecer será a las 17:45, brindando un total de 10 horas y 25 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 36, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), los efectos de la masa de aire polar asociada al frente, generando un ambiente de gélido a muy frío sobre la región montañosa de Sonora con temperaturas mínimas desde los -5°C a los 0°C.

A su vez, en combinación con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical ocasionarán rachas de viento fuertes (+75 km/) sobre toda la línea costera del estado, así como la región montañosa del este.

También, hoy se prevé la posible generación de la segunda tormenta invernal de la temporada. Se espera que dicho sistema genere rachas de viento fuertes y un reforzamiento en el descenso de temperatura sobre el noroeste del país.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 11 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura: 13°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 25°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 18°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 12 de enero

Temperatura: 13°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: