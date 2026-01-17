Clima en Hermosillo hoy 17 de enero; se mantendrán tardes cálidas en la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un sábado soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 29°C y una mínima de 12°C, registrando un ambiente fresco para este día y cálido por la tarde de hoy.

Para hoy 17 de enero, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:18 y el atardecer será a las 17:50, brindando un total de 10 horas y 31 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrán cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia en todo el territorio estatal. Por su parte, persistirá un ambiente muy frio a frío durante la noche y madrugada sobre la zona montañosa de la entidad.

Asimismo, las temperaturas máximas se mantendrán generando con un ambiente cálido donde los valores oscilarán entre los 30°C a los 32°C en la región centro y sur.

Aunado a ello, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío durante los próximos 24 y 25 de enero. Dicho sistema podría generar lluvias aisladas, rachas de viento y un descenso de temperatura para toda la entidad estatal.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 17 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura: 12°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 28°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 21°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 18 de enero

Temperatura: 14°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: