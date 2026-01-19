  • 24° C
Sonora

Fallece alcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano

El Ayuntamiento envió sus condolencias a su familia, y destacó que se caracterizó en vida por su compromiso con el servicio público

Ene. 19, 2026
La mañana de este 19 de enero el Ayuntamiento de Bácum dio a conocer el sensible fallecimiento del alcalde Serge Enríquez Tolano, por medio de un comunicado en el que envió sus condolencias a su familia y destacó que se distinguió en vida por su compromiso con el servicio público, vocación al trabajo y su dedicación al bienestar de las familias del municipio.

“Su partida representa una pérdida irreparable para nuestro municipio. El presidente municipal se distinguió por su compromiso con el servicio público, su vocación de trabajo y su dedicación al bienestar de las familias de Bácum, a quienes sirvió desde todas las trincheras, siempre con responsabilidad, cercanía y respeto. El H. Ayuntamiento expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amistades, colaboradores y a toda la comunidad bacumense, solidarizándose con su dolor en este difícil momento”, se lee en el comunicado.

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES

Asimismo, el Gobierno Municipal informó que, en cumplimiento del marco legal vigente, el Ayuntamiento dará seguimiento a los procedimientos institucionales correspondientes para garantizar la continuidad de la administración pública municipal.

“Se invita a la ciudadanía bacumense a unirse en un momento de respeto y reflexión, honrando la memoria de quien en vida trabajó por el desarrollo y el bienestar de nuestro municipio. Descanse en paz”, informó.

El presidente municipal encabezaba la administración 2024-2027, siendo reelegido por el pueblo en las elecciones 2024.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

