Listos, cadetes para la Academia de Bomberos

Fueron presentados de manera oficial los 23 nuevos cadetes que formarán parte de la décima edición de la Academia de Bomberos de Navojoa, quienes estarán capacitándose durante los próximos meses en competencias que los conviertan en profesionales en atención ante emergencias.

El alcalde Jorge Elías Retes y el comandante de Bomberos, Edmundo Valdez Reyes, dieron la bienvenida a los jóvenes, quienes ahora están en etapa de preparación, y resaltaron que el objetivo será elevar los estándares de servicio, capacitándose bajo las normas internacionales de la National Fire Protection Association (NFPA), para que Navojoa cuente con los mejores "apagafuegos".

Para ser elegidos, los 23 jóvenes aprobaron una serie de filtros y pruebas de alta exigencia, las cuales permitieron seleccionar únicamente a los aspirantes que demostraron la disciplina, las aptitudes físicas y el perfil psicológico necesario para integrarse a las filas de la Institución.

El proceso de capacitación estará a cargo de los responsables de la Academia, Carlos Daniel Córdoba y Fernando Barrón Santana, con el apoyo de los comandantes Manuel Jigashi y Fredy Luque, quienes impartirán los temas a la nueva generación de bomberos.

Durante la presentación de los nuevos cadetes, el presidente municipal explicó que la Academia se trata de una inversión en capacitación que se traduce directamente en una ciudad más segura y con mayor capacidad de respuesta, por lo que cada año son capacitados nuevos elementos.

"Es un espacio donde 23 nuevos cadetes han iniciado su camino de formación para servir y proteger a la ciudadanía", puntualizó Elías Retes.

En la generación anterior de la Academia de Bomberos en Navojoa egresaron 20 jóvenes, quienes se convirtieron en nuevos elementos en funciones