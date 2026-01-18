  • 24° C
Sonora

Renuevan carretera Álamos-Navojoa previo al FAOT

Con el apoyo del Gobierno del Estado, se están realizando labores de reparación y mantenimiento en carretera

Ene. 18, 2026
A pocos días de desarrollarse la edición #41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en Álamos, se inició con la rehabilitación de la carretera Álamos-Navojoa, el trayecto principal que es tomado por el turismo para llegar al evento.

Fue el alcalde de Álamos, Samuel Borbón Lara, quien explicó que al igual que en la pasada edición, se está contando con el apoyo del Gobierno del Estado para la reparación y el mantenimiento de la carretera, esencial para aportar a la seguridad de los miles de vacacionistas que se esperan.

"Se concretó el nuevo recarpeteo de la carretera Álamos–Navojoa, una acción prioritaria que ofrecerá mejores condiciones de tránsito y contribuye enormemente a elevar la seguridad al conducir", consideró.

Borbón Lara recordó que este trayecto carretero, es uno de los más visitados durante todo el año, al ser Álamos un pueblo turístico que recibe miles de personas semana a semana, sin embargo, al acercarse una nueva edición del FAOT, señaló que es una obra necesaria.

"Son trabajos que representan una inversión significativa gracias al respaldo del Gobierno del Estado de Sonora, reafirmando el compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la infraestructura carretera y mejorar la calidad de vida de las familias y de sus visitantes", enfatizó.

Dijo además que Álamos, ya se prepara para la llegada de vacacionistas este viernes, quienes como en cada año vendrán a disfrutar el espectáculo cultural que ofrece el FAOT, por lo que el contar con carreteras en buen estado, es parte de la bienvenida que se les estará brindando.

El presidente municipal reiteró el llamado a visitar el municipio, ya que del viernes 23 al sábado 31 de enero se tendrán eventos atractivos para todos.

También para mantener la seguridad en carretera, elementos policiacos aplicarán operativos de vigilancia, a fin de limitar la conducción a exceso de velocidad.

Edgar Coronado
