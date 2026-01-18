Capibara del Centro Ecológico de Sonora es un éxito y suma 4 mil 200 visitas en 1 día

El Centro Ecológico de Sonora "Dr. Samuel Ocaña García" vive un momento de gran afluencia tras la llegada de su nuevo capibara, el cual se ha convertido rápidamente en uno de los principales atractivos para las familias de Hermosillo. Desde su incorporación al recinto, este ejemplar ha generado entusiasmo entre visitantes de todas las edades, posicionándose como una de las novedades más comentadas en la ciudad.

De acuerdo con el registro oficial, tan solo en un día se contabilizaron alrededor de 4 mil 200 visitas, una cifra que refleja el impacto positivo y la gran respuesta de la ciudadanía. Este flujo de personas superó las expectativas iniciales y colocó al capibara como una de las principales atracciones recientes en la capital sonorense.

El capibara ha logrado captar la atención tanto de niños como de adultos, quienes aprovechan la visita para tomarse fotografías, aprender más sobre la especie y disfrutar de una experiencia diferente.

IMPULSO A LA CONVIVENCIA Y EL TURISMO LOCAL

Autoridades y organizadores destacaron que este tipo de iniciativas fomentan la convivencia familiar y fortalecen la oferta recreativa en Hermosillo. Además, el éxito en asistencia abre la puerta a futuros proyectos que promuevan el cuidado animal y el acercamiento de la comunidad a la vida silvestre.

La expectativa es que, en los próximos días, el número de visitantes continúe en aumento, consolidando al capibara como uno de los nuevos símbolos de atracción en la ciudad