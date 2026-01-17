Clima en Sonora hoy 17 de enero: Se esperan tardes más cálidas en el Estado

De acuerdo a la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite el siguiente pronóstico para Sonora.

Para este sábado 17 de enero, se prevé una mañana fría y por la tarde un ambiente cálido en gran parte de Sonora, con cielos despejados y condiciones estables. El Estado mantendrá condiciones estables y sin probabilidad de lluvia.

Durante la noche y madrugada persistirá un ambiente muy frío a frío en la zona montañosa, mientras que en el centro y sur se registrará un ambiente cálido durante la tarde, con temperaturas máximas elevadas para la temporada.

Hacia la próxima semana se mantiene la vigilancia ante el posible ingreso de un nuevo frente frío entre el 24 y 25 de enero, el cual podría provocar lluvias aisladas, rachas de viento y un nuevo descenso de temperaturas en la entidad.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES ESTE SÁBADO 17 DE ENERO

HERMOSILLO

Se espera una temperatura mínima cercana a los 11 °C y una máxima de entre 30 y 31 °C. El ambiente será fresco por la mañana y caluroso por la tarde. Los vientos se presentarán de ligeros a moderados, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

La humedad relativa se mantendrá baja a moderada, entre 35 y 45 por ciento, con un nivel de humedad bajo durante las horas de mayor calor.

CIUDAD OBREGÓN

La temperatura mínima será de aproximadamente 12 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 31 a 32 °C. Los vientos soplarán de 10 a 20 km/h, con rachas ocasionales de hasta 35 km/h.

La humedad relativa oscilará entre 45 y 55 por ciento, manteniendo un ambiente seco y cálido durante el día.

NOGALES

En el norte del estado se espera una mañana fría, con una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima cercana a los 18 a 20 °C.

Los vientos serán ligeros a moderados, con rachas de hasta 30 km/h. La humedad relativa se ubicará entre 40 y 55 por ciento, reforzando la sensación de frío durante la madrugada.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de alrededor de 24 a 26 °C. Los vientos serán moderados, con velocidades de 15 a 25 km/h y rachas que podrían alcanzar los 45 km/h. La humedad relativa se mantendrá baja, entre 30 y 40 por ciento.

NAVOJOA

La mínima será cercana a los 13 °C y la máxima oscilará entre 31 y 32 °C. Los vientos se presentarán de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h. La humedad relativa se mantendrá entre 50 y 60 por ciento, con un nivel de humedad moderado.

AGUA PRIETA

Se espera una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Los vientos serán ligeros a moderados, con rachas cercanas a los 35 km/h. La humedad relativa se ubicará entre 45 y 55 por ciento, manteniendo un ambiente frío durante la madrugada.

GUAYMAS

En la región costera se pronostica una mínima de 14 a 15 °C y una máxima de 26 a 27 °C. Los vientos soplarán de moderados a frescos, con velocidades de 15 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h.

La humedad relativa será más elevada, entre 60 y 70 por ciento, con un nivel de humedad moderado a alto.