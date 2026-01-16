Navojoa formaliza la designación de nuevos comisarios municipales

Los ocho nuevos comisarios electos en Navojoa recibieron su constancia oficial y tomaron protesta como representantes durante el resto de la administración municipal, quienes estarán al frente de las gestiones que se requieran para atender las necesidades de sus comunidades.

Fue la Comisión Especial, encargada del proceso de selección, quien realizó la entrega de la constancia que los avala como nuevos representantes, lo que será el inicio de la gestión en cada una de sus comisarías.

Quienes recibieron la constancia, fueron Félix Guadalupe Flores Murillo por San Ignacio Cohuirimpo; Rodrigo Barreras Figueroa por Comisaría Rosales; José Ramón Enríquez Arguelles por Pueblo Mayo; Claribel Escamilla Moreno por la Comisaría de Tesia; Paul Geovanni Salas Villalobos por Fundición; Manuel de Jesús Esquer Osuna por Camoa; Pedro Lerma Lugo por Bacabachiy Damaris Eunice Aguilar Piña por Masiaca.

Marco Sánchez, presidente de la Comisión Especial, reconoció que en este proceso se hizo valer la democracia, pero sobre todo se cumplió la Ley, luego de una jornada de sana competencia que en algunos casos, se decidió por apenas seis votos.

"Se entrega la constancia por mayoría que los acredita como candidatos electos por haber obtenido la mayoría de votos en la elección llevada a cabo el día 11 de enero del 2026, una competencia cerrada, pero en la que prevaleció la democracia", enfatizó.

A todos aquellos participantes que no lograron ser electos, reconoció el trabajo que realizaron durante la campaña para simpatizar con los votantes, a quienes invitó a sumar en un solo frente, junto a los nuevos representantes, y buscar mejoras para la comunidad.

Los nuevos comisarios tomaron protesta desde el Cabildo Municipal, lo que los acredita para entrar en funciones.

Fueron en total 6,500 votos los que se registraron durante el proceso de elección de nuevos comisarios en Navojoa.