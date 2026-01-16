Otorgan apoyo alimentario a casas hogar de Navojoa

La Casa Hogar Betesda y la Casa Hogar Claret, ambas ubicadas en Navojoa, recibieron una donación de 288 latas de atún cada una, gracias al apoyo de Grupo Mar (Tuny), a través de la Fundación Eva de Camou.

Omar Tabardillo, coordinador de programas de la Fundación Eva de Camou, informó que estas acciones forman parte del programa alimentario que impulsa la asociación, iniciativa del Consejo Directivo encabezado por el licenciado Hugo Camou Rodríguez, presidente; el ingeniero Raúl Camou Rodríguez, vicepresidente, y la licenciada Marisela Melgar Aguilar, directora ejecutiva.

"Nos da mucho gusto poder dar continuidad a este importante programa, el cual ya se ha llevado a cabo en meses anteriores en los municipios de Bácum y San Ignacio Río Muerto", señaló.

Asimismo, Omar Tabardillo agradeció de manera especial a Grupo Mar, empresa 100 por ciento mexicana, por sumarse a esta causa y contribuir al fortalecimiento de otras organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Yolanda Grijalva, presidenta del Patronato de la Casa Hogar Claret, destacó la relevancia de este tipo de apoyos para la alimentación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad que atienden ambas instituciones.

"Sin duda, este apoyo representa una ayuda muy importante, ya que la alimentación es fundamental para su bienestar", expresó.

Finalmente, agradeció a la Fundación Eva de Camou, Grupo Mar, Diario del Yaqui y Diario del Mayo por hacer posible que estos apoyos lleguen a quienes más lo necesitan.