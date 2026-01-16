  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 16 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Otorgan apoyo alimentario a casas hogar de Navojoa

Fundación Eva de Camou y Grupo Mar donan atún para auxiliar en la nutrición de los residentes

Ene. 16, 2026
Fundación Eva de Camou y Grupo Mar donan atún para auxiliar en la nutrición de los residentes
Fundación Eva de Camou y Grupo Mar donan atún para auxiliar en la nutrición de los residentes

La Casa Hogar Betesda y la Casa Hogar Claret, ambas ubicadas en Navojoa, recibieron una donación de 288 latas de atún cada una, gracias al apoyo de Grupo Mar (Tuny), a través de la Fundación Eva de Camou.

Omar Tabardillo, coordinador de programas de la Fundación Eva de Camou, informó que estas acciones forman parte del programa alimentario que impulsa la asociación, iniciativa del Consejo Directivo encabezado por el licenciado Hugo Camou Rodríguez, presidente; el ingeniero Raúl Camou Rodríguez, vicepresidente, y la licenciada Marisela Melgar Aguilar, directora ejecutiva.

"Nos da mucho gusto poder dar continuidad a este importante programa, el cual ya se ha llevado a cabo en meses anteriores en los municipios de Bácum y San Ignacio Río Muerto", señaló.

imagen-cuerpo

Asimismo, Omar Tabardillo agradeció de manera especial a Grupo Mar, empresa 100 por ciento mexicana, por sumarse a esta causa y contribuir al fortalecimiento de otras organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Yolanda Grijalva, presidenta del Patronato de la Casa Hogar Claret, destacó la relevancia de este tipo de apoyos para la alimentación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad que atienden ambas instituciones.

"Sin duda, este apoyo representa una ayuda muy importante, ya que la alimentación es fundamental para su bienestar", expresó.

Finalmente, agradeció a la Fundación Eva de Camou, Grupo Mar, Diario del Yaqui y Diario del Mayo por hacer posible que estos apoyos lleguen a quienes más lo necesitan.

imagen-cuerpo
Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Navojoa formaliza la designación de nuevos comisarios municipales
Sonora

Navojoa formaliza la designación de nuevos comisarios municipales

Enero 16, 2026

Son los nuevos representantes de las ocho comisarías, quienes estarán al frente lo que resta de la administración municipal 2024-2027

Cierran Jardín de Niños en Pueblo Mayo tras tres meses con problema de drenajes
Sonora

Cierran Jardín de Niños en Pueblo Mayo tras tres meses con problema de drenajes

Enero 16, 2026

Posterior a la protesta fueron atendidos por autoridades; sin embargo, el problema continúa

Sonora cuenta con Centro Binacional
Sonora

Sonora cuenta con Centro Binacional

Enero 16, 2026

Es el único en la región noroeste y es a través del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo