Sonora

Cierran Jardín de Niños en Pueblo Mayo tras tres meses con problema de drenajes

Posterior a la protesta fueron atendidos por autoridades, sin embargo el problema continúa

Ene. 16, 2026
Padres de familia del Jardín de Niños Luis Peterson, ubicado en la comunidad Pueblo Mayo tomaron las instalaciones del plantel para exigir que fuera arreglada la red de drenaje, un problema que desde hace tres meses se había convertido en un riesgo sanitario.

Según padres de familia, en reiteradas ocasiones se había exigido solución al problema, sin embargo no se había tenido respuesta por parte de las autoridades; una situación que incluso obligaba a que los alumnos tuvieran solo dos horas de clases, debido a que no se podían utilizar los sanitarios al 100 por ciento.

Describieron que el hartazgo fue tanto, que durante la mañana colocaron un candado y bloquearon el acceso total al plantel, una medida que aseguran se presentó ante la indiferencia de las autoridades.

Los manifestantes explicaron que la medida fue en beneficio de la salud de los menores, ya que cursan pequeños en edades de entre 4 y 6 años, quienes se encuentran en riesgo.

RESPUESTA

Sin embargo, posterior al cierre del plantel, fue personal de la SEC quien acudió a revisar el caso e iniciar con las gestiones para dar solución al problema, presupuestando el gasto y bajo el compromiso de quedar solucionado a corto plazo.

Al cierre de edición, continuaban los problemas en el plantel, lo cual de continuar, provocaría el paro de clases también este próximo lunes.

DATO:

La jornada escolar se limitaba de 9:00 a 11:00 de la mañana al no contar con baños funcionales por los problemas presentados en la red de drenaje.

Edgar Coronado
