Canacintra reconoce al empresario industrial del año 2025

Como parte de la conmemoración del 81 aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se llevó a cabo la entrega del galardón "Águila Canacintra" al empresario industrial del año 2025, siendo este el máximo reconocimiento que otorga el organismo a líderes empresariales cuya visión y trayectoria han contribuido de manera decisiva al desarrollo industrial, económico y social de Sonora.

El presidente de Canacintra Hermosillo, Juan Álvaro Corral Aguirre, explicó que este reconocimiento simboliza la lucha diaria, la visión, la disciplina y el liderazgo que distinguen a quienes, con su trabajo, han contribuido de manera decisiva al progreso de Sonora.

En esta ocasión el galardón fue entregado a Luis Felipe Seldner Tonella, socio cofundador de Grupo Tetakawi y socio de la cámara por casi veinte años, de quien destacaron que la selección de grandes colaboradores, han sido trascendentes y exitosos para sus objetivos y así lograr las metas establecidas.

"No solo reconoce una trayectoria ejemplar, también envía un mensaje claro a las nuevas generaciones de empresarios: el liderazgo con visión, con valores y con compromiso social sí deja huella", dijo Corral Aguirre.

El titular de la cámara, expresó que con este tipo de eventos se reafirma el compromiso de Canacintra de reconocer el liderazgo empresarial que genera empleo, fortalece cadenas productivas y consolida a Sonora como un referente industrial en México.

Por su parte, Luis Felipe Seldner Tonella, dijo sentirse agradecido con esta honrosa distinción y que la compartirá con sus socios Félix Tonella, Roberto Gómez del Campo, ejecutivos, directivos y el personal que integra Grupo Tetakawi.

"De manera muy especial, agradezco a mi esposa, Martha, por su apoyo absoluto, quien además ha participado activamente en eventos anuales como seminarios con expositores y directores invitados, promoviendo el acercamiento de distintas empresas a grupo Tetakawi y destacando el valor agregado que aportamos al sector", puntualizó el empresario.