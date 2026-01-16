Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 16 de enero

Aunque el almacenamiento es mayor al registrado en 2024, especialistas advierten que la crisis hídrica en el sur de Sonora continúa y mantiene en riesgo al sector agrícola y al abasto durante el año.

Expertos en gestión hídrica advierten que los niveles actuales no logran compensar los efectos acumulados de varios años con precipitaciones por debajo del promedio. A ello se suma la fuerte presión que ejercen las actividades agrícolas del sur del estado, una región que depende en gran medida del agua almacenada en estos embalses para sostener sus ciclos productivos.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte a este lunes 12 de enero, las principales presas del sur de Sonora, La Angostura, El Novillo y El Oviáchic almacenan en conjunto 2 mil 080.6 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa apenas el 29.7 por ciento de su capacidad total.

Si bien el volumen actual es 882.6 Mm³ superior al registrado en el mismo periodo de 2024, autoridades y especialistas coinciden en que esta recuperación parcial está lejos de ser suficiente para garantizar el suministro de agua durante el resto del año, especialmente ante la ausencia de lluvias recientes y la elevada demanda del sector productivo.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS

El informe de Conagua muestra comportamientos contrastantes entre los principales embalses de la cuenca del Río Yaqui:

La Angostura registra un almacenamiento de 438.8 Mm³, equivalente al 57.6 por ciento de su capacidad total . Este embalse mantiene una aportación de 6.77 metros cúbicos por segundo, aunque no se han reportado precipitaciones recientes en la zona.

registra un de 438.8 Mm³, equivalente al 57.6 por ciento de su . Este embalse mantiene una de 6.77 metros cúbicos por segundo, aunque no se han reportado precipitaciones recientes en la zona. El Novillo , considerado uno de los pilares del sistema hidráulico de Sonora , cuenta con 995.2 Mm³ almacenados, lo que representa el 33.0 por ciento de su capacidad. Actualmente recibe una aportación de 33.48 metros cúbicos por segundo, también sin lluvias registradas en días recientes.

, considerado uno de los del sistema hidráulico de , cuenta con 995.2 Mm³ almacenados, lo que representa el 33.0 por ciento de su capacidad. Actualmente recibe una de 33.48 metros cúbicos por segundo, también sin lluvias registradas en días recientes. El Oviáchic es el embalse con la situación más crítica, al almacenar apenas 646.6 Mm³, equivalentes al 20.0 por ciento de su capacidad total. Este embalse no reporta aportaciones ni precipitaciones.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui presenta una aportación total de apenas 40.25 metros cúbicos por segundo, cifra que autoridades y especialistas consideran insuficiente frente a la demanda actual.

Municipios del sur de Sonora, así como el sector agrícola, dependen directamente de estos volúmenes para el consumo humano y el desarrollo de actividades productivas. Ante este escenario, expertos subrayan la necesidad de mantener esquemas estrictos de administración del recurso, fortalecer el uso eficiente del agua y preparar estrategias preventivas ante un posible agravamiento de la sequía.