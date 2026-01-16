Listo operativo que blindará Álamos durante el FAOT 2026

Con 44 policías municipales y 25 elementos auxiliares de Álamos, así como alrededor de 50 oficiales de la Policía Estatal, además de la vigilancia carretera en el que se tendrá el apoyo de la Guardia Nacional, se definió el operativo de seguridad que se aplicará durante el desarrollo de la edición #41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT).

Así lo dio a conocer el comisario de Seguridad Pública en Álamos, Valentín Gámez Granados, quien informó que el objetivo es el mantener el saldo blanco, al igual que en las anteriores ediciones del FAOT.

El jefe de la Policía Municipal explicó que a partir del 22 de enero, se tendrá instalado el operativo de seguridad, debido a que desde ese día se proyecta mayor movilidad turística para el desarrollo del evento.

En esta edición, dijo que además se sumarán elementos de las corporaciones policiacas de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, quienes junto a la Guardia Nacional participarán en el operativo Carrusel para cuidar la seguridad en carretera.

"Ya tenemos lista la organización, como en cada año se tendrá el apoyo de otras corporaciones, el objetivo es que prevalezca la seguridad, sobre todo el saldo blanco", abundó.

Parte de la operatividad, afirmó, es que no se introduzcan botellas de vidrio a los eventos, ni ningún tipo de arma, con lo que se logre garantizar la seguridad de los miles de visitantes que se proyecta que asistan a Álamos.

"La seguridad será fundamental en un evento tan importante, por eso es que la organización la tenemos lista desde hace algunas semanas", culminó.

La edición #41 del FAOT se desarrollará del 23 al 31 de enero, un total de nueve días de eventos, en los cuales se tendrá la participación de reconocidos artistas como Erik y Mía Rubín, Marta Sánchez, Charles Ans, Sergio Arau, Rocío Banquells, Andrés Obregón y Sergio Mayer Mori, entre otros talentos nacionales e internacionales.