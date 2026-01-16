  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 16 de enero: ambiente frío por la mañana y temperaturas de hasta 32°C

Protección Civil informa cielos despejados en la entidad, sin lluvias y con ambiente frío nocturno; prevén nuevo frente frío la próxima semana

Ene. 16, 2026
Con base en el análisis de la información meteorológica general, datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y reportes de fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy viernes 16 de enero Sonora.

Para este día, se esperan cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia en todo el estado. Durante la noche y la madrugada persistirá un ambiente muy frío a frío, principalmente en la zona serrana, mientras que por la tarde se prevé un ambiente cálido, con temperaturas máximas que oscilarán entre 30 y 32 grados centígrados en las regiones centro y sur de la entidad.

Finalmente, Protección Civil informó que entre los días 24 y 25 de enero podría ingresar un nuevo frente frío, el cual ocasionaría un descenso en las temperaturas, rachas de viento y la posibilidad de lluvias aisladas en distintas regiones del estado, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En cuanto a las principales ciudades, Hermosillo inició el día con 13 °C y humedad del 40%, con una temperatura máxima estimada de 32 °C. Se esperan vientos promedio de 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h, además de cielos despejados y nula probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón registró una temperatura mínima de 11 °C y humedad del 65%. Para esta jornada se pronostica una máxima de 32 °C, vientos similares a los de la capital y condiciones de cielo despejado, sin precipitaciones.

Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 11°C con una humedad relativa del 80%, se espera un valor máximo de 32°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

En la región norte, Nogales amaneció con 4 °C y humedad del 45%, con una temperatura máxima cercana a los 22 °C. En tanto, Agua Prieta presentó una de las temperaturas más bajas del estado con 1 °C al amanecer y una máxima estimada de 22 °C, ambas localidades con cielos despejados y sin lluvias.

Para San Luis Río Colorado, se reportó una mínima de 9 °C y una máxima de 28 °C, mientras que Navojoa inició el día con 11 °C y humedad elevada del 80%, esperando alcanzar hasta 32 °C. En ambos casos, se prevén vientos moderados y condiciones estables.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 1°C con una humedad relativa del 65%, se espera un valor máximo de 22°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

En la zona costera, Guaymas registró una temperatura mínima de 13 °C, con una máxima estimada de 27 °C. Se anticipan rachas de viento ligeramente más intensas, de hasta 40 km/h, sin probabilidad de precipitación.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


