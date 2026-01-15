  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 15 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Convocan a programa de apoyo al empleo

Autoridades de la Secretaría del Trabajo brindarán asesoría en Navojoa

Ene. 15, 2026
Convocan a programa de apoyo al empleo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Gobierno del Estad de Sonora convocan a las personas desempleadas y empresas a participar en el Programa de Apoyo al Empleo.

Al dar a conocer la convocatoria 2026, las dependencias mencionadas informaron que las personas interesadas deberán presentarse en las oficinas locales del Servicio Nacional del Empleo, ubicadas por la calle Rincón, entre Rayón y Allende.

Indicaron que, de manera gratuita, se brindará a la población atención personalizada y asesoría por parte del personal del SNE, en la búsqueda de la mejor opción de empleo disponible.

Asimismo, señalaron, se dará información y vinculación con las oportunidades de trabajo que ofertan las empresas, así como vinculación con opciones de empleo en lugares distintos a los de su residencia.

Por lo que respecta a las instancias empleadoras, se brindarán servicios de identificación de necesidades de recursos humanos, perfilamiento de puestos de trabajo, apoyo en el reclutamiento de personal, promoción  de sus plazas de empleo disponibles entre las personas buscadoras y reducción de costos de contratación.

En cuanto a los requisitos para la población, informaron que son: ser una persona buscadora de empleo, tener 18 años o más, contar con su CURP y registrarse en el Servicio Nacional del Empleo.

En lo que se refiere a los requisitos para las instancias empleadoras, están el de requerir personal para cubrir puestos de trabajo disponibles, registrarse en el SNE y contar con su Registro Federal de Contribuyentes.

Los beneficios, requisitos y documentación específicos para acceder al programa, que estará vigente todo el año, se pueden consultar en las Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

DATO

Para mayor informaicón del programa se pone a disposición el número 642 422 31 43  y la dirección electrónica https://www.empleo.gob.mx/sne/directorio-de-oficinas-sne

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Protección Civil reanuda pláticas de prevención
Sonora

Protección Civil reanuda pláticas de prevención

Enero 15, 2026

Es parte del trabajo de continuidad que se le está brindando para fortalecer el actuar en situaciones de riesgo

Un millón 900 inmigrantes han accedido a la autodeportación
Sonora

Un millón 900 inmigrantes han accedido a la autodeportación

Enero 15, 2026

De noviembre a la fecha se han realizado alrededor de 245 detenciones diarias de extranjeros ilegales en el vecino país

Impugnan elección de comisario en Pueblo Mayo
Sonora

Impugnan elección de comisario en Pueblo Mayo

Enero 15, 2026

Presenta el participante Jesús Fernando Olivas Valenzuela el recurso, al señalar irregularidades durante el proceso