Convocan a programa de apoyo al empleo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Gobierno del Estad de Sonora convocan a las personas desempleadas y empresas a participar en el Programa de Apoyo al Empleo.

Al dar a conocer la convocatoria 2026, las dependencias mencionadas informaron que las personas interesadas deberán presentarse en las oficinas locales del Servicio Nacional del Empleo, ubicadas por la calle Rincón, entre Rayón y Allende.

Indicaron que, de manera gratuita, se brindará a la población atención personalizada y asesoría por parte del personal del SNE, en la búsqueda de la mejor opción de empleo disponible.

Asimismo, señalaron, se dará información y vinculación con las oportunidades de trabajo que ofertan las empresas, así como vinculación con opciones de empleo en lugares distintos a los de su residencia.

Por lo que respecta a las instancias empleadoras, se brindarán servicios de identificación de necesidades de recursos humanos, perfilamiento de puestos de trabajo, apoyo en el reclutamiento de personal, promoción de sus plazas de empleo disponibles entre las personas buscadoras y reducción de costos de contratación.

En cuanto a los requisitos para la población, informaron que son: ser una persona buscadora de empleo, tener 18 años o más, contar con su CURP y registrarse en el Servicio Nacional del Empleo.

En lo que se refiere a los requisitos para las instancias empleadoras, están el de requerir personal para cubrir puestos de trabajo disponibles, registrarse en el SNE y contar con su Registro Federal de Contribuyentes.

Los beneficios, requisitos y documentación específicos para acceder al programa, que estará vigente todo el año, se pueden consultar en las Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

DATO

Para mayor informaicón del programa se pone a disposición el número 642 422 31 43 y la dirección electrónica https://www.empleo.gob.mx/sne/directorio-de-oficinas-sne