Sonora

Participarán con candidatos independientes en el 2027, avalados por el Gobierno Tradicional de los Ocho Pueblos

Ene. 15, 2026
Defenderá Etnia Mayo sus derechos políticos

A fin de defender los derechos del sector indígena, el Gobierno Tradicional de los Ocho Pueblos Mayos anunció  que la etnia participará en el 2027 con candidatos a los diversos cargos de elección popular, en forma independiente y al margen de los partidos políticos.

Ramón Wilfredo Armenta Gastélum, asesor y vocero del gobernador Feliciano Jocobi Moroyoqui, afirmó que ya no están dispuestos a sufrir más imposiciones por parte de los partidos políticos y grupos de poder.

"Ya basta de que tengamos candidatos que, ya después en el cargo, se olvidan de la Nación Yoreme Mayo y nada más responden u obedecen a los partidos, olvidándose de la gente del pueblo, de las comunidades indígenas", señaló.

"Vamos a ser criticados, lo sabemos, pero ya estamos decididos a poner a nuestros propios candidatos, avalados por el Gobierno Tradicional, y que serán muy preparados y capacitados en todos los aspectos, con el perfil adecuado y que harán un mejor papel que el que hacen muchos gobernantes y legisladores actuales", agregó.

Armenta Gastélum dijo que, como Nación Yoreme Mayo y pueblo originario, tienen sus derechos legales y constitucionales, como en este caso en materia política, por lo que participarán directamente en el próximo proceso electoral.

"Ya basta de que los candidatos sean los mismos, que nos los impongan y, para rematar, que defrauden después la confianza y el voto que recibieron por parte de la gente", añadió.

FRASE

"Al ser independientes, no estaremos sujetos a los grupos de poder": Wilfredo Armenta

Raúl Armenta
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

