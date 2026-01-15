  • 24° C
Sonora

Protección Civil reanuda pláticas de prevención

Es parte del trabajo de continuidad que se le está brindando para fortalecer el actuar en situaciones de riesgo

Ene. 15, 2026
Centro de Reinserción Social 2 en la capital del Estado
Este jueves se retomaron las pláticas de inducción que se están impartiendo desde el año pasado al personal del Centro de Reinserción Social (Cereso) de los distintos municipios del Estado, por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención.

Algunos de los temas clave que se imparten son sobre la prevención de incendios, temporada de lluvias, sismos, primeros auxilios, evacuación de inmuebles, manejo de materiales peligrosos y protocolos de actuación ante fenómenos naturales.

Al igual que el año pasado, para este 2026 también se contempla que estas actividades además de los Ceresos, también vayan dirigidas a estudiantes, docentes, servidores públicos, personal de empresas, comités vecinales y población en general.

Las primeras pláticas de este año estuvieron dirigidas al personal del Centro de Reinserción Social 2 en la capital del Estado, contando con la participación de 12 integrantes del personal del Cereso, donde además de fortalecer la prevención y la identificación de riesgos, se busca la correcta actuación ante situaciones de emergencia.

Durante el año 2025, la Coordinación Estatal de Protección Civil a través de la Dirección de Atención a emergencias y desastres, se llevaron a cabo una serie de pláticas, talleres y capacitaciones preventivas también en distintos municipios del estado para fortalecer la cultura de la prevención y reducir riesgos ante situaciones de emergencia o desastre.

Estas se realizaron tanto en centros educativos como en dependencias gubernamentales, empresas y comunidades, priorizando zonas con mayor vulnerabilidad o historial de incidentes. Además, se promovió la elaboración de planes internos de protección civil, la conformación de brigadas de emergencia y la correcta identificación de rutas de evacuación y puntos de reunión.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

