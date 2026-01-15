Impugnan elección de comisario en Pueblo Mayo

El aspirante en la elección de comisarios en Pueblo Mayo, Jesús Fernando Olivas Valenzuela, quien participó en el proceso el pasado domingo en Navojoa, presentó el recurso de impugnación de la jornada electoral, al denunciar irregularidades durante las votaciones.

El recurso fue interpuesto en la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Navojoa, el cual busca invalidar el triunfo de José Ramón Enríquez Argüelles, bajo el argumento de presuntas irregularidades graves el día de la elección.

Olivas Valenzuela explicó que un día antes de la elección, se les instruyó a los aspirantes que posterior a su votación, debían retirarse de las casillas, así como no realizar actividades que amañaran las elecciones con el propósito de promover la transparencia, sin embargo, habría sido José Ramón Enríquez Argüelles quien no acató las indicaciones.

Acusó que Enríquez Argüelles habría promovido el acarreo de personas en su automóvil particular para salir a votar, además de permanecer durante gran parte de la jornada en las casillas, incitando al voto a su favor, utilizando en su beneficio a funcionarios municipales.

"Por esta razón decidimos impugnar el proceso, ya presentamos el recurso ante la Contraloría Municipal y daremos seguimiento al tema. Hay mucha inconformidad por parte de familias de Pueblo Mayo ante lo sucedido", describió.

El ex aspirante a la Comisaría de Pueblo Mayo pidió al alcalde Jorge Elías Retes el intervenir y dar solución al tema, el cual aseguró, atenta contra la democracia.

Aunque no se le dieron fechas o lapso de tiempo para revisar los avances en el recurso de impugnación, explicó que dará continuidad al caso y de ser necesario, buscar el que se realicen de nueva cuenta las elecciones.

DATO:

Cabe destacar que la diferencia de votos entre un participante y otro fue de apenas 10 votos.