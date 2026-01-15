Navojoa fortalece cultura preventiva, más de 200 negocios han sido revisados

Más de 220 comercios en Navojoa han sido revisados en materia de Protección Civil luego del incidente presentado en Hermosillo con la tienda Waldo's en noviembre pasado; sin embargo, se ha logrado que los propietarios se logren apegar a los lineamientos de Protección Civil.

Así lo consideró el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Jesús Edmundo Valdez, quien explicó que se ha logrado una buena respuesta del sector empresarial, promoviendo la instalación de extintores, rutas de evacuación y salidas de emergencia, lo que aporta a una disminución en la posibilidad de accidentes.

"Después del incidente de noviembre pasado, se inspeccionaron 180 comercios al cierre de diciembre, mientras que en lo que va del año van 40 lugares revisados, nos estamos enfocando en el primer cuadro de la ciudad", informó.

Gracias a la supervisión efectuada y el apego a las recomendaciones hechas, no se ha tenido la necesidad de clausurar o suspender algún establecimiento; sin embargo, explicó que se mantendrán los operativos de revisión de manera permanente.

A raíz de lo sucedido, agregó, Protección Civil ha reestructurado la forma de trabajo, ya que actualmente, se está contemplando el agregar información adicional que sea útil en caso de alguna contingencia, clasificando los establecimientos como de bajo, mediano y alto riesgo, con lo que los elementos de rescate, incluidos bomberos, puedan conocer los riesgos específicos en caso de requerirse y tomen decisiones más inteligentes.

"En todos los lugares va a haber un área de oportunidad, con observaciones básicas y otras más específicas, pero esa es la idea, recordemos que esto es preventivo y está contribuyendo a una mejor seguridad para todos", culminó.

Navojoa cuenta con por lo menos con 800 establecimientos, los cuales serán evaluados en materia de Protección Civil.