Continúan labores de prevención de rickettsia en Sonora

Con el objetivo de evitar que la rickettsia se siga propagando, se continuarán acciones de detección de puntos donde puedan crecer las garrapatas que son las que provocan la fiebre manchada, y prevención por parte de la Secretaría de Salud en Sonora, que hasta el momento ha reportado 136 casos y una incidencia de 4.3 casos por cada 100 mil habitantes, informó el doctor Universo Ortiz Arballo, director de Epidemiología.

De acuerdo a información oficial de la secretaría estatal, a nivel nacional, Sonora se encuentra en primer lugar en casos de rickettsiosis, seguido de Baja California, con 113 casos; y Chihuahua, con 108. La suma de todos los casos presentados en el país es de 529.

"El cien por ciento de los casos sospechosos que se nos notifican, se estudian, se les da seguimiento; muchas veces tenemos que hacer incluso investigaciones de campo, ir a los domicilios, a los entornos, para ahondar en la investigación", señaló el funcionario.

Expresó que como dependencia lo más importante son las acciones de prevención que se están realizando para detectar y evitar algún riesgo, como en el caso de rickettsia. También indicó que los entornos donde puede haber proliferación de garrapatas, es donde hay perros que sean portadores de ectoparásitos.

"Digamos en los barrios de maleza, de escombros o de situaciones que hagan más riesgo de la proliferación de garrapatas, pues se hacen las acciones obviamente en coordinación con la propia comunidad y el municipio", señaló.

¿QUÉ HACER?

DETECTAR SÍNTOMAS: Dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, malestar general, náuseas y vómito.

RECOMENDACIÓN: Es indispensable acudir de inmediato a recibir atención médica e informar si en el hogar o alrededores existen condiciones de riesgo, como presencia de mascotas o ambientes propicios para garrapatas.

TAREAS GENERALES: Mantener patios limpios y libres de maleza, evitar la acumulación de objetos, revisar y sacudir alfombras y muebles viejos, fumigar periódicamente y revisar de forma intencionada a las mascotas.

IMPORTANTE: En caso de encontrar garrapatas, no reventarlas, retirarlas con pinzas y colocarlas en un frasco con alcohol, además de realizar la ectodesparasitación de los animales.