  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 15 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Continúan labores de prevención de rickettsia en Sonora

El estado se encuentra en primer lugar de casos, seguido de Baja California y Chihuahua

Ene. 15, 2026
Jornada de salud
Jornada de salud

Con el objetivo de evitar que la rickettsia se siga propagando, se continuarán acciones de detección de puntos donde puedan crecer las garrapatas que son las que provocan la fiebre manchada, y prevención por parte de la Secretaría de Salud en Sonora, que hasta el momento ha reportado 136 casos y una incidencia de 4.3 casos por cada 100 mil habitantes, informó el doctor Universo Ortiz Arballo, director de Epidemiología.

De acuerdo a información oficial de la secretaría estatal, a nivel nacional, Sonora se encuentra en primer lugar en casos de rickettsiosis, seguido de Baja California, con 113 casos; y Chihuahua, con 108. La suma de todos los casos presentados en el país es de 529.

"El cien por ciento de los casos sospechosos que se nos notifican, se estudian, se les da seguimiento; muchas veces tenemos que hacer incluso investigaciones de campo, ir a los domicilios, a los entornos, para ahondar en la investigación", señaló el funcionario.

Expresó que como dependencia lo más importante son las acciones de prevención que se están realizando para detectar y evitar algún riesgo, como en el caso de rickettsia. También indicó que los entornos donde puede haber proliferación de garrapatas, es donde hay perros que sean portadores de ectoparásitos.

"Digamos en los barrios de maleza, de escombros o de situaciones que hagan más riesgo de la proliferación de garrapatas, pues se hacen las acciones obviamente en coordinación con la propia comunidad y el municipio", señaló.

¿QUÉ HACER?

DETECTAR SÍNTOMAS: Dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, malestar general, náuseas y vómito.

RECOMENDACIÓN: Es indispensable acudir de inmediato a recibir atención médica e informar si en el hogar o alrededores existen condiciones de riesgo, como presencia de mascotas o ambientes propicios para garrapatas.

TAREAS GENERALES: Mantener patios limpios y libres de maleza, evitar la acumulación de objetos, revisar y sacudir alfombras y muebles viejos, fumigar periódicamente y revisar de forma intencionada a las mascotas.

IMPORTANTE: En caso de encontrar garrapatas, no reventarlas, retirarlas con pinzas y colocarlas en un frasco con alcohol, además de realizar la ectodesparasitación de los animales.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
FGJES despliega elemento de seguridad en sur del Estado
Sonora

FGJES despliega elemento de seguridad en sur del Estado

Enero 15, 2026

Se encuentran investigando dos homicidios

Danza del Venado: ritual ancestral que honra la naturaleza y la identidad yaqui y mayo
Sonora

Danza del Venado: ritual ancestral que honra la naturaleza y la identidad yaqui y mayo

Enero 15, 2026

Más allá de su valor artístico, refleja la cosmovisión indígena del norte de México y es un patrimonio vivo de estas etnias de Sonora y Sinaloa

Colegio de Sonora cumple 44 años de servicio
Sonora

Colegio de Sonora cumple 44 años de servicio

Enero 15, 2026

Por aniversario celebrarán con dos nuevas propuestas académicas