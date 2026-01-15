FGJES despliega elemento de seguridad en sur del Estado

Por la privación ilegal de la libertad de Nancy Jazmín "N" y el homicidio de Román Ernesto "N" de 27 y 30 años respectivamente, y el asesinato de Edgar Humberto "N", ocurridos en Cajeme, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó ya iniciaron investigaciones en coordinación con las autoridades municipales y federales, asimismo se encuentran realizando operativos tanto en el municipio de Cajeme como en el de Navojoa, que les han permitido la captura de diversos sujetos relacionados con los delitos de narcomenudeo y otras actividades delictivas.

Ramón Tadeo Gradias Enríquez, Vicefiscal de Control de Procesos, detalló que hasta el momento se tiene acreditado que el motivo de los hechos está basado en relación a que ambas víctimas mantenían con el individuo identificado como José Manuel Lucio Valenzuela alias "Chino Ribotril", una relación estrecha, y cuenta con una recompensa por su captura debido a que es responsable de varios homicidios y es uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Cajeme.

"Por lo que hace a Román Ernesto, es importante resaltar que se utilizaron diversas armas, entre ellas una AK-47 AR-15, así como una de calibre 9 milímetros, además esta persona contaba con registros criminales por violación y amenazas y de información de inteligencia, hemos nosotros obtenido que esta persona pertenece al círculo cercano del sujeto denominado "Chino Ribotril", además de que encabeza constantes cierres en calles de Ciudad Obregón para presionar a las autoridades y que éstas realicen acciones en contra del grupo rival con quien se encuentran en disputa", abundó Gradias Enríquez.

El Vicefiscal de Control de Procesos, también destacó que la tarde del miércoles en la colonia Valleverde del municipio de Cajeme, fue privado de la vida Edgar Humberto "N", objeto de otro atentado en contra de su vida en noviembre del año 2024, precisando que había sido detenido por parte de las autoridades el pasado 27 de diciembre de 2025 en posesión de varios narcóticos, sin embargo, el juez decretó de ilegal la detención y lo dejó en libertad.

"En este homicidio, al igual que el de Román Ernesto, fueron empleadas armas de los mismos calibres y participaron los mismos vehículos", señaló el funcionario, y dijo que a través de las entrevistas efectuadas a los hoy detenidos, actualmente cuentan con información respecto de quiénes ordenaron la privación ilegal de la libertad de Nancy N. y se está en búsqueda de ellos a fin de capturarlos y en el momento procesal oportuno presentarlos ante el juez respectivo.

También dijo que por parte del gobierno estatal se han mantenido en contacto constante con las familias de las víctimas y se sigue haciendo búsquedas y despliegues tácticos que van a permitir en un momento la localización de las personas que fue privada de su libertad.

Asimismo, indicó que los elementos balísticos encontrados en el lugar de los hechos están siendo confrontados en el banco de datos de la Dirección General de Servicios Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora a efecto de establecer su posible relación con otros hechos criminales.

Además de lo anterior, la FGJES ha desplegado en los municipios del sur del estado a personal de la Dirección General de Homicidios y Personas Desaparecidas a efecto de realizar acciones de campo que permitan recuperar a la persona privada de su libertad y detener a los responsables de los hechos que se han generado últimamente en el municipio de Cajeme.