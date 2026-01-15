  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 15 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Colson cumple 44 años de servicio

Por aniversario celebrarán con dos nuevas propuestas académicas

Ene. 15, 2026
Doctora América Lutz Ley, directora general académica del Colson
Doctora América Lutz Ley, directora general académica del Colson

En el marco del 44 aniversario del Colegio de Sonora, la doctora América Lutz Ley, directora general académica, anunció que se contempla abrir dos nuevos programas profesionalizantes, uno en salud y comunidad y el otro en género y sostenibilidad ambiental para mediados de año.

La académica informó que el colegio cerró en 2025 con bastantes logros, y que empezaron el 2026 con alrededor del 90 por ciento de la planta formada de investigadores con reconocimiento del sistema nacional de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

“Este año comenzamos con nueve proyectos de los 12 que sometimos en la convocatoria de investigación humanística, también vamos a dar la bienvenida a más de 40 estudiantes en nuestros programas de maestría y doctorado en ciencias sociales, ambos también calificados como de excelencia en el sistema nacional de posgrados y eso pues nos permite pedir becas para estos estudiantes”, detalló Lutz Ley.

Destacó que las investigaciones tanto del personal académico de los investigadores como de los estudiantes y los investigadores en estancia postdoctoral, se suman a temas prioritarios a nivel nacional y regional, tales como atención a diferentes poblaciones migrantes en el Estado de Sonora, derechos de la infancia en general y también en particular de las poblaciones migrantes, atención a problemas de violencia, patrimonio biocultural de las comunidades sonorenses y asuntos de la relación México-Estados Unidos en materia laboral, por mencionar algunos.

También destacó que el propósito en esta administración con el doctor José Luis Moreno, rector del Colson, es devolver un espacio abierto para la sociedad, para todas las voces, así como dar cabida a la pluralidad que caracteriza al Estado de Sonora y sobretodo brindar puertas abiertas a la sociedad, para quitar el estigma de ser una institución que no mira hacia afuera y que no sale a convivir, por lo tanto, buscarán abrir espacios para todos en el Estado.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Cerro Tetakawi: el icónico guardián natural de San Carlos y uno de los paisajes más impresionantes de Sonora
Sonora

Cerro Tetakawi: el icónico guardián natural de San Carlos y uno de los paisajes más impresionantes de Sonora

Enero 15, 2026

Más que un atractivo turístico, el cerro Tetakawi representa un símbolo profundamente arraigado en la memoria colectiva de Sonora

Clima en Sonora hoy, 15 de enero: Pronostican vientos fuertes y ascenso en las temperaturas
Sonora

Clima en Sonora hoy, 15 de enero: Pronostican vientos fuertes y ascenso en las temperaturas

Enero 15, 2026

Para este jueves se espera ambiente frío nocturno y aumento térmico en la entidad; además, prevén frente frío con lluvias

Reabrirá sus puertas La Burbuja: Durazo
Sonora

Reabrirá sus puertas La Burbuja: Durazo

Enero 15, 2026

Avanza la segunda etapa de La Sauceda; el gobernador realiza recorrido de supervisión por el Bosque Urbano