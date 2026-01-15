Colson cumple 44 años de servicio

En el marco del 44 aniversario del Colegio de Sonora, la doctora América Lutz Ley, directora general académica, anunció que se contempla abrir dos nuevos programas profesionalizantes, uno en salud y comunidad y el otro en género y sostenibilidad ambiental para mediados de año.

La académica informó que el colegio cerró en 2025 con bastantes logros, y que empezaron el 2026 con alrededor del 90 por ciento de la planta formada de investigadores con reconocimiento del sistema nacional de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

“Este año comenzamos con nueve proyectos de los 12 que sometimos en la convocatoria de investigación humanística, también vamos a dar la bienvenida a más de 40 estudiantes en nuestros programas de maestría y doctorado en ciencias sociales, ambos también calificados como de excelencia en el sistema nacional de posgrados y eso pues nos permite pedir becas para estos estudiantes”, detalló Lutz Ley.

Destacó que las investigaciones tanto del personal académico de los investigadores como de los estudiantes y los investigadores en estancia postdoctoral, se suman a temas prioritarios a nivel nacional y regional, tales como atención a diferentes poblaciones migrantes en el Estado de Sonora, derechos de la infancia en general y también en particular de las poblaciones migrantes, atención a problemas de violencia, patrimonio biocultural de las comunidades sonorenses y asuntos de la relación México-Estados Unidos en materia laboral, por mencionar algunos.

También destacó que el propósito en esta administración con el doctor José Luis Moreno, rector del Colson, es devolver un espacio abierto para la sociedad, para todas las voces, así como dar cabida a la pluralidad que caracteriza al Estado de Sonora y sobretodo brindar puertas abiertas a la sociedad, para quitar el estigma de ser una institución que no mira hacia afuera y que no sale a convivir, por lo tanto, buscarán abrir espacios para todos en el Estado.