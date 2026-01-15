Clima en Sonora hoy, 15 de enero: Pronostican vientos fuertes y ascenso en las temperaturas

Con base en el análisis y valoración de la información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este jueves 15 de enero y los siguientes días.

Para este día, la corriente en chorro subtropical favorecerá la presencia de rachas de viento fuertes, superiores a los 60 km/h, principalmente en municipios de la zona costera. En general, se mantendrán cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia en todo el territorio estatal.

Durante la noche y madrugada persistirá un ambiente muy frío a frío en la región serrana de la entidad. No obstante, a partir de la segunda mitad de la semana se prevé un ligero aumento en las temperaturas máximas, con un ambiente cálido en las regiones centro y sur, donde los valores oscilarán entre los 30 y 32 grados centígrados.

Asimismo, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío durante los días 24 y 25 de enero, el cual podría ocasionar lluvias aisladas, rachas de viento y un descenso en las temperaturas en gran parte del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Mínima de 14°C, máxima de 31°C; humedad del 25%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h . Cielo despejado y sin lluvias.

: Mínima de 14°C, máxima de 31°C; humedad del 25%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta . Cielo despejado y sin lluvias. Ciudad Obregón : Mínima de 14°C, máxima de 32°C; humedad del 40%. Vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielo despejado.

: Mínima de 14°C, máxima de 32°C; humedad del 40%. Vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielo despejado. Nogales : Mínima de 2°C, máxima de 24°C; humedad del 55%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo despejado.

: Mínima de 2°C, máxima de 24°C; humedad del 55%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo despejado. San Luis Río Colorado : Mínima de 11°C, máxima de 28°C; humedad del 40%. Vientos con rachas de 50 km/h. Cielo despejado.

: Mínima de 11°C, máxima de 28°C; humedad del 40%. Vientos con rachas de 50 km/h. Cielo despejado. Navojoa : Mínima de 14°C, máxima de 32°C; humedad del 45%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo despejado.

: Mínima de 14°C, máxima de 32°C; humedad del 45%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo despejado. Agua Prieta : Mínima de 0°C, máxima de 21°C; humedad del 70%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo despejado.

: Mínima de 0°C, máxima de 21°C; humedad del 70%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo despejado. Guaymas: Mínima de 14°C, máxima de 26°C; humedad del 65%. Rachas de viento de hasta 60 km/h. Cielo despejado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y extremar precauciones ante los fuertes vientos y las bajas temperaturas nocturnas.