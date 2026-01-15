  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 15 de enero: Pronostican vientos fuertes y ascenso en las temperaturas

Para este jueves se espera ambiente frío nocturno y aumento térmico en la entidad; además, prevén frente frío con lluvias

Ene. 15, 2026
Con base en el análisis y valoración de la información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este jueves 15 de enero y los siguientes días.

Para este día, la corriente en chorro subtropical favorecerá la presencia de rachas de viento fuertes, superiores a los 60 km/h, principalmente en municipios de la zona costera. En general, se mantendrán cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia en todo el territorio estatal.

Durante la noche y madrugada persistirá un ambiente muy frío a frío en la región serrana de la entidad. No obstante, a partir de la segunda mitad de la semana se prevé un ligero aumento en las temperaturas máximas, con un ambiente cálido en las regiones centro y sur, donde los valores oscilarán entre los 30 y 32 grados centígrados.

Asimismo, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío durante los días 24 y 25 de enero, el cual podría ocasionar lluvias aisladas, rachas de viento y un descenso en las temperaturas en gran parte del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: Mínima de 14°C, máxima de 31°C; humedad del 25%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Cielo despejado y sin lluvias.
  • Ciudad Obregón: Mínima de 14°C, máxima de 32°C; humedad del 40%. Vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielo despejado.
  • Nogales: Mínima de 2°C, máxima de 24°C; humedad del 55%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo despejado.
  • San Luis Río Colorado: Mínima de 11°C, máxima de 28°C; humedad del 40%. Vientos con rachas de 50 km/h. Cielo despejado.
  • Navojoa: Mínima de 14°C, máxima de 32°C; humedad del 45%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo despejado.
  • Agua Prieta: Mínima de 0°C, máxima de 21°C; humedad del 70%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo despejado.
  • Guaymas: Mínima de 14°C, máxima de 26°C; humedad del 65%. Rachas de viento de hasta 60 km/h. Cielo despejado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y extremar precauciones ante los fuertes vientos y las bajas temperaturas nocturnas.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


