Narconon Jóvenes con alta demanda, cada vez más familias se interesan

El centro Narconon Jóvenes que fue inaugurado en Navojoa hace casi tres meses, ha tenido una muy alta demanda de familias que buscan un proceso de rehabilitación para sus hijos, tanto es así que la capacidad se encuentra al 100 por ciento.

Nora Gil, directora de Narconon Jóvenes, explicó que esto es parte del grave problema de adicciones en los menores que se vive en la actualidad, en el que desde la adolescencia ya se empieza con el consumo, teniendo como droga de inicio la marihuana, pero incluso utilizando inhalantes y hasta crystal.

No obstante, precisó que desde la llegada de Narconon Jóvenes, se ha tenido mucho acercamiento de los padres de familia, quienes se interesan por ayudar a sus hijos y que logren superar su adicción.

Para finales de febrero, mencionó que se tendrá la primera generación de egresados, lo que representará un gran logro y un paso importante para ayudar a la juventud, al brindar apoyo a menores de entre 12 y 17 años.

"Entre los jóvenes que recibimos, en su mayoría son de Navojoa, pero tenemos un caso que viene del sur del país, esto refleja el interés por querer ayudar, aunque todavía hay padres de familia que no se han concientizado por el grave problema que representa una adicción", informó.

La directora de Narconon Jóvenes describió que en el caso de Navojoa, el problema de adicciones en menores de edad no se concentra en un solo sector, sino que tanto en colonias como en comunidades existe el problema, en el que se ha detectado que el consumo ha llegado por invitación de un amigo o un vecino.

En lo que ha sido la primera generación que se tiene, recordó que el gobierno municipal optó por becar con todos los gastos a los jóvenes, un paso importante para involucrarse en su rehabilitación.

"Decirles a quienes viven el problema de adicciones en un familiar, que se acerquen, necesitan los papás tener conocimiento de como es la adicción, del problema tan grande que es; hay mucho desconocimiento de los padres de familia, por eso es que si necesitan acercarse con especialistas y orientarse, simplemente el no ayudarlo es truncarles su vida", culminó.