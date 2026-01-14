  • 24° C
Sonora

IEE aprueba topes de aportaciones para partidos políticos

Es para aportaciones de militantes y simpatizantes, el cal no podrá ser mayor al recurso público otorgado

Ene. 14, 2026
Consejero presidente del IEE Sonora, Nery Ruiz Arvizu
Este consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE) Sonora, aprobó que los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el Ejercicio Fiscal 2026 por parte de sus militantes y simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes, no podrán ser mayor al presupuesto público recibido, informó el consejero presidente del IEE Sonora, Nery Ruiz Arvizu.

Detalló que la suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y actividades específicas, el cual es 168 millones 852 mil 415 pesos.

El IEE determinó que el límite anual de las aportaciones de militantes que cada partido político podrá recibir durante el ejercicio fiscal 2026, en dinero o en especie, será la cantidad de tres millones 377 mil 48 pesos; en el caso de los simpatizantes el monto que podrán recibir será de 8 millones 531 mil 134 pesos. Para el caso de temas individuales, la aportación anual, también a través de simpatizantes de cada partido, ya sea en dinero o en especie, será por la cantidad de 426 mil 556 pesos.

Estos montos son basados de acuerdo al tope de gastos para la campaña de gubernatura en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, que equivalía a 85 millones 311 mil 342 pesos, y en dicho sentido, al realizar las operaciones aritméticas para establecer el límite anual de aportaciones que las personas militantes y simpatizantes podrán realizar durante el ejercicio fiscal 2026, se tiene que será el 10 por ciento del tope de gastos.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

